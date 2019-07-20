Футбол

Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» проиграл «Боруссии»Спорт-Экспресс 02:25

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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп подвел итоги товарищеского матча его команды с дортмундской "Боруссией" (2:3). – Было много хороших фрагментов, но было видно, что они на шаг впереди нас в плане готовности, – приводит слова Клоппа официальный сайт "Ливерпуля".
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