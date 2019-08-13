Футбол

Клопп о женщине-судье: буду вести себя хорошо, иначе мама рассердитсяРИА Новости 14:37

Ливерпуль — Челси
завтра
в 15:00
Суперкубок УЕФА, Финал
Стадион «Инёню»
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что из-за назначения француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА с "Челси" ему придется вести себя хорошо, иначе его мама может рассердиться. Матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси" состоится в среду в Стамбуле.
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Клопп о женщине-судье: буду вести себя хорошо, иначе мама рассердится

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