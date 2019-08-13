Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что из-за назначения француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА с "Челси" ему придется вести себя хорошо, иначе его мама может рассердиться. Матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси" состоится в среду в Стамбуле.

Клопп о женщине-судье: буду вести себя хорошо, иначе мама рассердится

Энергетика Украина получила от России компенсацию за «грязную» нефть «Транснефть» выплатила «Укртранснафте» новую часть компенсации в размере 600 тысяч евро (около 44 миллионов рублей) за попадание некачественной нефти в нефтепровод «Дружба».

Политика В США назвали главную угрозу для Владимира Путина Редакционный состав американской газеты The New York Times пишет, что взрыв на военном объекте, расположенном по соседству с селом Ненокса к северо-западу от Северодвинска, показал, что российским властям важнее прикрыть свою спину, чем рассказать миру об опасности.

Армия и оружие В НАТО объяснили сближение истребителя с самолетом Шойгу Ранее 13 августа стало известно, что истребитель НАТО F-18 пытался приблизиться к самолету, на котором летел Шойгу.

Энергетика Reuters: Exxon Mobil ищет покупателей на активы в Северном море Exxon Mobil ведет добычу в Северном море в течение 50 лет, большая часть проектов управляется совместным предприятием Esso Exploration and Production UK, в котором по 50% акций принадлежит Exxon и другой энергетической компании, Royal Dutch Shell.

Экономика Средняя зарплата в «Роскосмосе» составила ₽396 тыс. в месяц Глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин за 2018 год задекларировал доход в 29,5 млн руб. При этом с таким доходом глава "Роскосмоса" даже не попал в пятерку самых богатых сотрудников госкорпорации и занял только седьмое место.

Политика Новым послом США в РФ может стать спецпредставитель по КНДР Как стало известно агентству Reuters, новым американским послом в России может стать спецпредставитель Госдепа по Северной Корее Стивен Бигэн.

Общество Украинская компания претендует на «Турецкий поток» в Болгарии Консорциум с участием украинской компании предложил выполнить болгарский проект за $ 210 млн, превысив тем самым установленную планку, и, очевидно, уступит другому консорциуму — DZZD FERROSTAAL BALKANGAZ.

Музыка Музыканту Дельфину стало плохо во время записи песни Поэт и музыкант Андрей Лысиков, известный под псевдонимом Дельфин, почувствовал недомогание во время работы в студии звукозаписи, об этом сообщает "Пятый канал".

Общество Пользователь Reddit выбил себе перерыв на медитацию на рабочем месте Пользователь англоязычного портала Reddit рассказал о том, как ему удалось получить дополнительный перерыв на работе.

Политика Постпред Британии заявила об отчаянном положении украинцев в Крыму Постпред Британии при ООН Карен Пирс заявила, что жители Крымского полуострова, которые имеют украинское гражданство, находятся в отчаянном положении.

Политика Свободная трасса: «Тавриду» расширят до четырех полос через год Движение по федеральной трассе «Таврида» будет открыто в сентябре 2020-го, а до конца года автомобильную дорогу официально сдадут в эксплуатацию.

Общество Солдат НАТО изобразили на памятнике погибшим в ВОВ в Амурской области Депутат Тындинского районного совета Валерий Ветелкин заявил, что в посёлке Дипкун Амурской области на памятнике, который посвящен погибшим в годы Великой Отечественной войны после обновления изобразили солдат НАТО.

Политика Появилось видео с Путиным, опустившимся на колено перед юной балериной Российский президент Владимир Путин преклонил колено перед юной балериной. Видео разместило в твиттере РИА "Новости".

Здоровье Эксперты: вареные колбасы – «это не только ценный жир…» Эксперты предупреждают, что сосиски, сардельки, а также вареная колбаса проходят щадящую обработку, поэтому покупатели уверены, что они не опасны.

Авто В Госдуме предложили запретить эксплуатацию старых машин Комитет Госдумы по промышленности выступил с предложением запретить эксплуатацию транспортных средств, «достигших предельного срока эксплуатации».

Политика Мосгорсуд обязал зарегистрировать Митрохина кандидатом в Мосгордуму Мосгорсуд отменил отказ окружного избиркома в регистрации Сергея Митрохина как кандидата в депутаты Мосгордумы, сообщили РИА Новости в суде.

Происшествия Женщина бросила дочь в кафе с запиской на Кубани В Краснодарском крае в Белореченске женщина бросила в кафе своего четырехлетнего ребенка, оставив с ним пакет с вещами и записку.

Наука Студентов отчислят по рекомендации искусственного интеллекта Студентов российских вузов уже скоро смогут отчислить по рекомендации искусственного интеллекта.

Экономика Глава банка «Открытие»: повышение НДС было ошибкой Глава «ФК Открытие» Михаил Задорнов назвал ошибкой решение о повышении НДС.

Политика Президент Литвы: встреча с Путиным маловероятна Президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что встреча с российским лидером Владимиром Путиным на данный момент маловероятна.

Космос В Китае успешно испытали первую многоразовую ракету Китайский стартап LinkSpace в субботу провел третье испытание многоразовой ракеты RLV-T5, сообщает агентство Reuters.