Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что из-за назначения француженки Стефани Фраппар главным арбитром матча за Суперкубок УЕФА с "Челси" ему придется вести себя хорошо, иначе его мама может рассердиться. Матч за Суперкубок УЕФА "Ливерпуль" - "Челси" состоится в среду в Стамбуле.

Клопп о женщине-судье: буду вести себя хорошо, иначе мама рассердится

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