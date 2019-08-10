Футбол

Клопп о матче с «Норвичем»: «60 минут „Ливерпуль“ играл в суперфутбол»Sports.ru вчера в 17:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Норвичем» (4:1) в 1-м туре АПЛ.
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Юрген Клопп: «Первые 60 минут „Ливерпуль“ играл в супер-футбол»

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Клопп о матче с «Норвичем»: «60 минут „Ливерпуль“ играл в суперфутбол»

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Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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