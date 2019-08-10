Футбол
Клопп о матче с «Норвичем»: «60 минут „Ливерпуль“ играл в суперфутбол»Sports.ru 17:35
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Норвичем» (4:1) в 1-м туре АПЛ.
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Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 21:59, Вашингтон
Политика
Трамп высоко оценил шансы Зеленского договориться с Путиным
Президент США Дональд Трамп допускает, что его украинскому коллеге Владимиру Зеленскому удастся договориться с российским лидером Владимиром Путиным.
Обновлено в 13:05
Теннис
Хачанов и Медведев впервые проведут российский полуфинал «Мастерса»
Карен Хачанов и Даниил Медведев сойдутся в полуфинале турнира серии "Мастерс 1000" в Монреале, передает "Чемпионат.com".
Обновлено в 19:00
Экономика
В UC Rusal допустили отказ от проекта в США из-за давления политиков
Компания UC Rusal может отказаться от строительства в США завода по производству плоского алюминиевого проката для автопрома (совместный проект с американским холдингом Braidy Industries), если американские политики продолжат оказывать на компанию давление, сообщила финансовый директор US Rusal Александра Бурико, передает ТАСС.
Обновлено в 18:35
Политика
Во Франции предложили России вернуть царские долги
Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено в 09:14
Происшествия
Число пострадавших из-за новых взрывов под Ачинском возросло
В результате новой серии взрывов на складе боеприпасов в Каменке Красноярского края пострадали девять человек, передает "Интерфакс" со ссылкой на врачей в Ачинской районной больнице.
Обновлено в 12:45
Авто
На заводе «Соллерс» в Приморье собрали первую партию моторов Mazda
Завод Sollers во Владивостоке выпустил пробную партию бензиновых 4-цилиндровых моторов SkyActive-G для автомобилей Mazda.
Обновлено в 04:52
Экономика
ВТБ закрыл сделку по покупке контрольного пакета акций РТК
Банк ВТБ закрыл сделку по покупке 50% плюс одна акция в железнодорожном операторе «Рустранском» (РТК), занимающийся железнодорожной перевозкой зерна и леса.
Обновлено в 19:15
Общество
Уральское полпредство раскритиковало темпы дорожного ремонта в Кургане
Темпы масштабных ремонтных работ на дорогах Курганской области не устроили представителей полпредства УрФО, оценивавших выполнение в регионе нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги».
Обновлено в 07:04
Шоу-бизнес
Прощание с Вилли Токаревым началось в Москве
В Храме Святителя Николая в Котельниках 9 августа проходит церемония прощания с исполнителем шансона Вилли Токаревым, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Обновлено в 04:27
Шоу-бизнес
Дочь Иосифа Пригожина похудела на 21 килограмм за 8 месяцев
Сообщается, что девушка в декабре 2018 года весила 112 килограммов, тогда как сейчас ее вес достигает 91 килограмма.
Обновлено в 13:46
Происшествия
Два человека погибли при столкновении лодок у берегов Греции
Надувная и деревянная лодки столкнулись в пятницу у берегов Греции, в 350 метрах от полуострова Пелопоннес.
Обновлено в 19:45
Армия и оружие
В ВСУ нашли танковое подразделение с «мертвыми душами»
Обновлено в 15:53
Политика
Как двадцать лет назад Путин был назван преемником Бориса Ельцина
Первый президент России в телеобращении к россиянам 20 лет назад, 9 августа, заявил о том, что правительство Сергея Степашина уходит в отставку, а новым премьером станет Владимир Путин.
Обновлено в 06:37
Общество
Минкульт предложил штрафовать за съемку в кинотеатрах
Министерство культуры РФ предложило ввести штрафы за незаконную съемку фильмов в кинозалах.
Обновлено в 15:43
Космос
Curiosity нашел на Марсе «слоеный пирог»
Структуру из осадочных пород некоторые СМИ уже назвали «слоеным пирогом».
Обновлено в 08:22
Политика
ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) решил изменить график публикации замеров доверия россиян к политикам, в том числе к президенту.
Обновлено в 15:24
Наука
Температура на Земле в будущем повысится минимум на 2,5 градуса
Российские и британские учёные, изучающие физические процессы в астрономических объектах, выяснили, что в будущем это приведёт к увеличению температуры на планете Земле - она повысится минимум на 2,5 градуса.
Обновлено вчера в 21:10
Футбол
Гвардиола: надеюсь, Зане вернётся в строй в феврале или марте
Надеюсь, Лерой вернётся в строй в феврале или марте. Я не думал о том, что он может покинуть команду.
Обновлено в 12:18
Политика
В Крыму назвали провокацией поднятие украинского флага в Судаке
Фото и видео флага, якобы развернутого в Судаке, появились ранее в Facebook советника главы Херсонской областной администрации Украины Богдана Ковалева.
Обновлено в 13:11
Наука
Нейронные сети помогут производить углеродные нанотрубки
Обновлено 07 августа в 03:25
Хоккей
Сборная России сыграет с Канадой в финале Кубка Глинки
Юниорская сборная Канады в полуфинале Кубка Глинки в серии буллитов обыграла команду Швеции – 3:2.
Обновлено в 16:13
Космос
Астронавты МКС показали необычное фото восхода солнца над островом Сулавеси
Астронавты Международной космической станции (МКС) показали необычное фото восхода солнца над индонезийским островом Сулавеси.
Обновлено в 11:54
Авто
Suzuki открыла новый дилерский центр в Казани
Обновлено в 06:04
Общество
Росрыболовство рассказало о новых правилах любительской рыбалки
С 1 января 2020 года в России начнут действовать новые правила любительской рыбалки.
Обновлено в 15:40
Транспорт
Строители объяснили появление поезда на Крымском мосту
Строители Крымского моста отреагировали на данные о том, что там был замечен поезд. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 21:31
Политика
Россия напомнила США о «геноциде» со стороны Грузии
Россия считает, что Государственный департамент США проявил кощунство к жертвам конфликта в Южной Осетии 2008 года.
Обновлено в 12:53
Транспорт
Супертайфун заставил «Аэрофлот» отменить два рейса Москва — Шанхай
Из-за супертайфуна у восточного побережья Китая авиакомпания «Аэрофлот» отменила два рейса между Москвой и Шанхаем, сообщает 9 августа сайт компании.
Обновлено в 11:00
Политика
Медведев о ситуации в Киргизии: «Лимит на революции» уже исчерпан
"На мой взгляд, очевидно, что в XXI веке свой лимит на революции, как принято говорить, Киргизия уже исчерпала, и будет очень плохо, если подобного рода события приведут к политической, а стало быть, и экономической нестабильности в стране", - цитирует ТАСС Медведева.
Обновлено вчера в 14:41
Политика
Олейник не увидел смысла в визите Зеленского в Турцию
Экс-депутат Верховной Рады Украины Владимир Олейник считает, что состоявшийся визит президента Украины Владимира Зеленского в Турцию не принес ни одного результата и проходил по тому же бессмысленному сценарию, как и прежние встречи Порошенко с Эрдоганом Зеленский виделся и говорил с Эрдоганом.
Обновлено в 06:54