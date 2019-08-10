Футбол
Клопп о матче с «Норвичем»: «60 минут „Ливерпуль“ играл в суперфутбол»Sports.ru вчера в 17:35
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Норвичем» (4:1) в 1-м туре АПЛ.
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Юрген Клопп: Мы должны быть немного умнее в следующих двух матчах премьер-лиги
Советский спортвчера в 17:50
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Общество
Названы самые распространенные фамилии в России
Самыми часто встречающимися фамилиями в России по-прежнему остаются Иванов, Кузнецов, Попов и Смирнов.
Обновлено вчера в 23:14
Теннис
Серена Уильямс обыграла Осаку на турнире в Торонто
В четвертьфинальном матче турнра WTA в Торонто американская теннисистка Серена Уильямс обыграла японку Наоми Осаку.
Обновлено в 00:04
Футбол
Рибери может перейти в ПСВ к ван Боммелу
36-летний полузащитник Франк Рибери, покинувший летом мюнхенскую «Баварию», но еще не объявлявший о заверешении карьеры, в отличии от другого бывшего игрока немецкого клуба Арьена Роббена, может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов, сообщает Bild.
Обновлено вчера в 17:05
Политика
Европейские консульства научат выявлять жителей Донбасса среди россиян
Службы ЕС разрабатывают для европейских консульств инструкции для выявления российских паспортов, выданных жителям Донбасса, а также для работы с визовыми заявлениями, которые подают жители Донбасса с российским гражданством, сообщил РИА Новости источник в структурах ЕС.
Обновлено вчера в 14:18
Общество
Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов
Бывшая жена Потанина требует от олигарха 6 миллиардов Экс-супруга выставила предпринимателю рекордный иск.
Обновлено вчера в 10:36
Наука
В Эфиопии обнаружено высокогорное поселение людей эпохи палеолита
Немецкие ученые нашли поселение первобытных людей в горах Эфиопии. Место располагается на высоте около 3500 м над уровнем моря в Бале.
Обновлено в 02:01
Гаджеты
Три сестры: в Linux реализована поддержка AMD Navi 12, Navi 14 и Arcturus
Поддержка графического процессора Navi 12 недавно была реализована в Linux, и с некоторых пор принято считать, что именно он расположится на ступень выше нынешнего Navi 10, который лежит в основе видеокарт серии Radeon RX 5700.
Обновлено 08 августа в 03:24
Политика
Захарова поблагодарила Украину за пропуск российского самолета
Обновлено вчера в 03:13
Происшествия
Под Тамбовом 5 человек погибли при столкновении микроавтобусов
В пресс-службе управления МВД по Тамбовской области проинформировали о ДТП в регионе, в результате которого погибли пять человек и пострадали восемь.
Обновлено в 00:53
Здоровье
Ученые рассказали, как не отказывать себе в любимой еде и долго жить
Отмечается, что "исследование имело некоторые ограничения, так как данные о потреблении пищи были основаны на том, что сообщали сами люди".
Обновлено в 00:26
Общество
В Москве в субботу ожидаются небольшой дождь и до 19 градусов тепла
Синоптики прогнозируют облачную погоду и до 19 градусов тепла в Москве в субботу.
Обновлено вчера в 23:04
Политика
Турецкие политики призвали Эрдогана признать Крым российским
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган должен признать воссоединение Крыма с Россией, если Анкара считает себя стратегическим партнером Москвы, заявил глава турецкой партии Vatan ("Родина") Догу Перинчек.
Обновлено в 02:11
Политика
В России прокомментировали требование французов вернуть царские долги
"После распада Советского Союза Россия приняла на себя все обязательства СССР, но относительно долгов царских времен были переговоры, которые шли несколько лет, и было заключено соглашение, согласно которому все претензии, которые могут возникнуть, адресовались тем, кто подписал, то есть прежде всего западным державам, чьи долги были аннулированы советским правительством", — подчеркнул эксперт.
Обновлено вчера в 08:32
Происшествия
Число жертв взрыва на полигоне под Архангельском выросло до пяти
Обновлено вчера в 18:04
Политика
Санкции США против «Северного потока — 2» запоздали — Bloomberg
Власти США продемонстрировалди нерешительные попытки остановить строительство газопровода «Северный поток — 2», которые напоминают провал администрации Рональда Рейгана, которая пыталась остановить схожие инициативы в начале 1980-х годов.
Обновлено в 01:13
Наука
Ученые выяснили, почему кошки едят траву
Владельцам кошек ученые советуют купить или выращивать специальную траву для своих питомцев, чтобы они могли ее жевать.
Обновлено вчера в 12:29
Авто
BMW вновь отзывает свои автомобили в России
В конце зимы текущего года компания уже отзывала более 28 тысяч своих автомобилей, которые были реализованы на рынке России.
Обновлено вчера в 12:58
Здоровье
Минздрав назвал самые здоровые регионы России
Жители Кабардино-Балкарии и Чечни болеют меньше всего в России, следует из статистических данных Минздрава за 2018 год.
Обновлено вчера в 23:49
Политика
Состояние здоровья Горбачёва оценили как очень плохое
Состояние здоровья экс-президента СССР Михаила Горбачёва «очень плохое», заявил журналист Алексей Венедиктов в передаче «Гордон» на украинском телеканале «НАШ».
Обновлено вчера в 22:30
Армия и оружие
Война в Донбассе: Пушилин выступил с экстренным заявлением
Обновлено вчера в 23:30
Политика
В Госдуме не исключили применения против России климатического оружия
Депутат Государственной думы Алексей Журавлев объяснил лесные пожары в Сибири и шторм в Москве возможным применением климатического оружия против России.
Обновлено вчера в 19:50
Авто
Концерн Volkswagen хочет сделать свой логотип «менее немецким»
Обновлено в 00:13
Авто
Hyundai обновил кроссовер Tucson
В обновленном Hyundai Tucson 2020 модельного года базовым остается 2,0-литровый четырехцилиндровый двигатель на 161 л.с. Как и прежде, моторная гамма состоит из базовых 2,0-литровых комплектаций Value и SE, а 2,4-литровый вариант доступен в модификации SEL, Sport, Limited и Ultimate.
Обновлено в 01:48
Происшествия
На МКАД столкнулись пять автомобилей
Пять машин столкнулись на МКАД на северо-западе Москвы, четыре человека пострадали, перекрыто движение на трёх полосах.
Обновлено в 00:03
Наука
Исследователи: как потепление воды отражается на морских хищниках
Обновлено вчера в 13:02
Авто
«Калашников» создал электромобиль для такси и каршеринга
Концерн "Калашников" создал электромобиль для такси и каршеринга, сообщили в госкорпорации "Ростех", в которую входит концерн.
Обновлено вчера в 08:02
Футбол
В Российской футбольной Премьер Лиге сегодня открывается пятый тур
Игра в Москве начнется сегодня в 19 часов. В это же время в Краснодаре местная команда начнет встречу против Рубина.
Обновлено в 01:00
Транспорт
В Сети появилось видео первого поезда на Крымском мосту
В Сети появилась видеозапись, на которой можно увидеть железнодорожный состав, который движется по Крымскому мосту.
Обновлено вчера в 17:35
Общество
В Китае из-за тайфуна эвакуированы более миллиона человек
Более миллиона человек были заблаговременно эвакуированы из потенциально опасных районов в восточной части Китая из-за тайфуна "Лекима".
Обновлено в 02:19