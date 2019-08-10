Футбол

Клопп о матче с «Норвичем»: «60 минут „Ливерпуль“ играл в суперфутбол»Sports.ru вчера в 17:35

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Норвичем» (4:1) в 1-м туре АПЛ.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Юрген Клопп: «Первые 60 минут „Ливерпуль“ играл в супер-футбол»

Спорт-Экспрессвчера в 20:22

Клопп: «„Ливерпуль“ в матче с „Норвичем“ показывал суперфутбол»

Sport.ruвчера в 18:29

Клопп о матче с «Норвичем»: «60 минут „Ливерпуль“ играл в суперфутбол»

Sports.ruвчера в 17:35

Клопп — о матче с «Норвич Сити»: 60 минут «Ливерпуль» показывал суперфутбол

Чемпионатвчера в 17:57

Клопп: «В течение часа мы играли в суперфутбол»

ProstoProSportвчера в 17:42

Юрген Клопп: Мы должны быть немного умнее в следующих двух матчах премьер-лиги

Советский спортвчера в 17:50

Клопп: «Мы выглядели прекрасно в течение 60 минут»

Soccer.ruвчера в 18:02
Показать все источники
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 10:16, Вашингтон
Политика

Директор актера Пашинина ответила на слухи, что он нищенствует на Украине

Обновлено в 09:28
Политика

На сайте Олимпиады-2020 Южные Курилы отобразили в составе Японии

Обновлено вчера в 05:24
Происшествия

Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали

Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.
Обновлено в 08:49
Шоу-бизнес

Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем

По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.
Обновлено в 08:46
Общество

Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова

Около 7 тысяч человек пришли на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.
Обновлено в 08:07
Армия и оружие

Гиперзвуковой «Кинжал» впервые показали публике

Обновлено в 08:57
Футбол

«Тамбов» и «Оренбург» сыграли вничью в матче РПЛ

Обновлено в 09:08
Происшествия

В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты

Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».
Обновлено в 09:13
Общество

Названы самые распространенные фамилии в России

Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.
Обновлено в 01:54
Кино

Путин поздравил Олега Стриженова с 90-летием

Обновлено в 06:16
Футбол

«Ротор» обыграл «Томь» и возглавил турнирную таблицу ФНЛ

Обновлено в 10:07
Политика

СМИ рассказали о жестком уроке Зеленскому от Путина, Меркель и Макрона

Обновлено в 05:03
Политика

ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину

Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.
Обновлено вчера в 15:24
Происшествия

В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии

Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.
Обновлено в 04:25
Общество

Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти

Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.
Обновлено в 06:03
Общество

Участники акции в центре Москвы снова жалуются на перебои со связью

Участники акции в центре Москвы снова жалуются на перебои со связью.
Обновлено в 08:30
Происшествия

СК завел дело после взрыва на заправке в Ингушетии

Следователи завели уголовное дело после взрыва на заправке в Ингушетии, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:09
Происшествия

Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11

Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.
Обновлено в 00:26
Происшествия

Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме

Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.
Обновлено в 09:42
Политика

Трамп рассказал о содержании письма Ким Чен Ына

Обновлено в 08:41
Экономика

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России

Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ.
Обновлено вчера в 17:24
Гаджеты

Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G

Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией

Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.
Обновлено вчера в 11:04
Армия и оружие

Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу

Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.
Обновлено вчера в 21:11
Политика

Во Франции предложили России вернуть царские долги

Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.
Обновлено вчера в 09:14
Интернет

Личные данные любителей секса втроем оказались под угрозой

Обновлено вчера в 12:56
Наука

Создан искусственный язык для определения подлинности виски

Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.
Обновлено в 06:35
Происшествия

В Москве девять человек пострадали в ДТП с автобусом

Обновлено в 07:36
Общество

Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек

В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.
Обновлено в 07:30
Происшествия

В Германии 15 футболистов пострадали от удара молнии

От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
Обновлено в 08:11
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Норвич Сити
Спортивный клуб
Norwich City Football Club
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное