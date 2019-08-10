Футбол
Клопп о матче с «Норвичем»: «60 минут „Ливерпуль“ играл в суперфутбол»Sports.ru вчера в 17:35
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Норвичем» (4:1) в 1-м туре АПЛ.
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Юрген Клопп: Мы должны быть немного умнее в следующих двух матчах премьер-лиги
Советский спортвчера в 17:50
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Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией
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От удара молнии на юге Германии пострадали 15 футболистов. Об этом сообщила баварская газета Merkur.
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