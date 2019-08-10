Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Норвичем» (4:1) в 1-м туре АПЛ.

Клопп о матче с «Норвичем»: «60 минут „Ливерпуль“ играл в суперфутбол»

Происшествия Задержанного после массовых беспорядков Васильева госпитализировали Режиссера телеканала о медицине «Доктор» Дмитрия Васильева, задержанного в рамках уголовного дела о массовых беспорядках в Москве 27 июля, доставили в больницу.

Шоу-бизнес Оксана Федорова показала редкое фото со своим высокопоставленным мужем По случаю годовщины со дня свадьбы Федорова сделала исключение: она показала совместное фото с мужем и сопроводила снимок трогательным комментарием.

Общество Семь тысяч человек пришли на митинг на проспекте Сахарова Около 7 тысяч человек пришли на согласованный митинг на проспекте Академика Сахарова в центре Москвы в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму.

Происшествия В «Росатоме» сообщили детали взрыва при испытаниях ракеты Испытания ракеты прошли на морской платформе, после завершения которого произошло возгорание топлива ракеты с последующей детонацией, сообщили РБК в департаменте коммуникаций «Росатома».

Общество Названы самые распространенные фамилии в России Председатель Археографической комиссии Уральского отделения РАН, доктор исторических наук Алексей Мосин назвал самые распространенные фамилии в России.

Политика ВЦИОМ изменил график публикации рейтинга спонтанного доверия Путину Согласно последнему замеру 28 июля, в рамках открытого вопроса о доверии (респондент без подсказок выбирает политика), имя Владимира Путина назвали 30,4%. С начала года рейтинг колеблется в коридоре 30–34%.

Происшествия В Тюмени мужчина открыл огонь по сотрудникам Росгвардии Сотрудник Росгвардии в Тюмени получил огнестрельное ранение во время задержания подозреваемого, в настоящее время его жизни ничего не угрожает, нападавший обезврежен.

Общество Команда Аллы Вербер уточнила причину ее смерти Причиной смерти вице-президента Mercury и фешен-директора ЦУМа и ДЛТ Аллы Вербер стал менингококковый сепсис, сообщила ее команда.

Происшествия СК завел дело после взрыва на заправке в Ингушетии Следователи завели уголовное дело после взрыва на заправке в Ингушетии, в результате которого пострадали шесть человек, сообщается на сайте СК РФ.

Происшествия Число пострадавших при новых взрывах под Ачинском выросло до 11 Еще один человек обратился за медпомощью после новых взрывов на военном складе под Ачинском, сообщил журналистам в субботу руководитель регионального главка МЧС Игорь Лисин.

Происшествия Американский миллиардер-педофил покончил с собой в тюрьме Миллиардер Джеффри Эпштейн, обвиняемый в сексуальной эксплуатации детей, покончил с собой в тюрьме на Манхэттене.

Экономика Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России Агентство Fitch повысило суверенный рейтинг России до уровня ВВВ.

Гаджеты Новый Xiaomi Mi 9S получит Snapdragon 855 Plus и модуль 5G Скоро свет увидит продвинутая версия Xiaomi Mi 9 работающая на процессоре Snapdragon 855 Plus.

Армия и оружие Новую российскую базу в Финском заливе в Эстонии посчитали экспансией Напомним, что новая российская вертолетная база оборудована на острове Гогланд в Финском заливе, в 55 километрах от побережья Эстонии.

Армия и оружие Посол США пригрозил Германии переместить военные базы в Польшу Посол США в Германии Ричард Гренелл возмутился нежеланием немецких властей увеличивать расходы на оборону и пригрозил переместить военные базы в Польшу.

Политика Во Франции предложили России вернуть царские долги Во Франции просят разъяснить, какие меры принимает правительство страны, чтобы окончательно решить вопрос о российских выплатах по ценным бумагам царских времен.

Наука Создан искусственный язык для определения подлинности виски Исследователи из Университета Глазго в Шотландии разработали систему химических сенсоров, способных различать сорта виски и выявлять подделку.

Общество Жертвами супертайфуна в Китае стали 18 человек В Китае из-за супертайфуна «Лекима» погибли 18 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести.