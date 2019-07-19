Футбол
Клопп не видит необходимости продлевать контракт с «Ливерпулем»Нева Спорт 03:30
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не покинет клуб до истечения контракта, но не видит смысла продлевать соглашение сейчас. Действующий контракт специалиста рассчитан до 2022 года.
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