Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не покинет клуб до истечения контракта, но не видит смысла продлевать соглашение сейчас. Действующий контракт специалиста рассчитан до 2022 года.

Клопп не видит необходимости продлевать контракт с «Ливерпулем»

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