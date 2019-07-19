Футбол

Клопп не видит необходимости продлевать контракт с «Ливерпулем»Нева Спорт 03:30

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что не покинет клуб до истечения контракта, но не видит смысла продлевать соглашение сейчас. Действующий контракт специалиста рассчитан до 2022 года.
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Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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