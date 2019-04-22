Клопп не верит в «МЮ» в игре против «Манчестер Сити»Нева Спорт 11:40

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». По словам Клоппа, дерби Манчестера — не та вещь, на которую «Ливерпуль» может повлиять. «И похоже, что «Юнайтед» тоже не может», — добавил тренер.

Клопп не верит в «МЮ» в игре против «Манчестер Сити»

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