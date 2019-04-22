Футбол

Клопп не верит в «МЮ» в игре против «Манчестер Сити»Нева Спорт 11:40

Эвертон — Манчестер Юнайтед
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Гудисон Парк»
Ришарлисон
13′
Идрисса Гуйе
23′
Гильфи Сигурдссон
28′
46′
Фред
Скотт Мактомини
46′
Фил Джонс
Эшли Янг
Ришарлисон
Тео Уолкотт
51′
Люка Динь
56′
Тео Уолкотт
64′
68′
Скотт Мактомини
Идрисса Гуйе
Джеймс Маккарти
76′
77′
Маркус Рэшфорд
Андреас Перейра
Люка Динь
Фил Джагелка
85′
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от матча между «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед». По словам Клоппа, дерби Манчестера — не та вещь, на которую «Ливерпуль» может повлиять. «И похоже, что «Юнайтед» тоже не может», — добавил тренер.
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