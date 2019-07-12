Футбол

Клопп не ожидает активности «Ливерпуля» в летнее трансферное окноSport24.ru 02:42

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в летнее трансферное окно от победителей Лиги чемпионов не стоит ждать большой активности. На данный момент единственным подписанием красных остается 17-летний голландский защитник Сепп ван ден Берг.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Клопп: трансферы? Наши новички — это вернувшиеся после травм игроки и молодёжь

Чемпионат07:28

Клопп рассказал, каких трансферов еще стоит ждать от «Ливерпуля»

Sportbox.RU03:33

Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» в летнее трансферное окно

Советский спорт04:23

Клопп рассказал о планах «Ливерпуля» на летнее трансферное окно

Газета.Ru03:37

Клопп: «Не думаю, что это будет наше самое активное трансферное окно»

Soccer.ru03:35

Клопп рассказал, каких трансферов еще стоит ждать от «Ливерпуля»

Матч ТВ03:33

Клопп не ожидает активности «Ливерпуля» в летнее трансферное окно

Sport24.ru02:42
Показать все источники
Автоматически обработано 7320 источников, обновлено в 13:27, Вашингтон
Происшествия

Актер Тимур Ефременков задержан в аэропорту Краснодара

Обновлено в 03:30
Недвижимость

ЦБ прогнозирует падение цен на жилье

Аналитики считают, что весь текущий объем потенциального спроса на покупку жилья на первичном рынке с использованием ипотеки по рыночным ставкам может быть удовлетворен в течение 7-9 лет, а новые значимые источники спроса на ипотеку вряд ли появятся, сообщают "Известия".
Обновлено вчера в 20:06
Шоу-бизнес

Леди Гага переехала к Брэдли Куперу

Певица Леди Гага съехалась с популярным американским актёром Брэдли Купером, который недавно расстался с российской моделью Ириной Шейк после пятилетнего романа.
Обновлено в 09:38
Политика

Телеведущий украинского канала нецензурно обратился к Путину

Ведущий украинского 24-го телеканала Артем Овдиенко опубликовал на своей странице в Facebook обращение к Владимиру Путину, записанное на русском языке.
Обновлено в 11:39
Футбол

«Атлетико» подаст на «Барселону» в суд из-за трансфера Гризманна

Обновлено в 10:51
Происшествия

В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского

Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.
Обновлено в 13:05
Политика

В правительстве усомнились в пользе уничтожения санкционных продуктов

Ранее Роспотребнадзор предложил разработать нормативно-правовые акты, запрещающие захоронение и уничтожение продуктов, пригодных для употребления в пищу.
Обновлено в 02:30
Политика

Трамп заявил о смерти Шварценеггера

Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.
Обновлено в 09:08
Политика

Bloomberg: после 2024 года Путин может стать премьером

Президент России Владимир Путин может остаться у власти после выборов 2024 года как премьер с «расширенными конституционными полномочиями», пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Обновлено в 11:31
Политика

Госдеп выступил против изменения формата переговоров по Донбассу

Госдепартамент США не поддержал идею президента Украины Владимира Зеленского изменить формат международных переговоров по ситуации в Донбассе.
Обновлено в 12:20
Происшествия

В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку

В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.
Обновлено в 04:04
Шоу-бизнес

Юлия Савичева рассказала о своем страхе

Певица Юлия Савичева поделилась с поклонниками своими страхами и переживаниями. Два года назад артистка стала мамой.
Обновлено в 05:35
Происшествия

Дом родителей Зеленского проверяют из-за сообщения о минировании

Украинские правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании ряда объектов в Кривом Роге, в частности, дома, где живут родители президента Владимира Зеленского, сообщило местное издание "Первый криворожский".
Обновлено в 11:43
Здоровье

Россиян пригласят на курсы по воспитанию детей

Документ направлен на то, чтобы решить проблемы, с которыми сталкиваются родители в воспитании школьников.
Обновлено в 10:02
Музыка

Вайкуле рассказала о причинах конфликта с Игорем Крутым

Певица призналась, что конфликт разгорелся после того, как она создала свой фестиваль "Лайма Рандеву", пришедший после того, как фестиваль "Новая Волна" был перенесен из Юрмалы в Сочи.
Обновлено вчера в 21:16
Политика

Украинца приговорили к 24 годам тюрьмы за убийство репортёра из Италии

Обновлено в 11:05
Происшествия

На Кольцевой линии московского метро произошел сбой

Обновлено в 11:45
Шоу-бизнес

Солистка группы «Непара» сбросила 20 кг и вернулась на сцену

Солистка группы «Непара» дала интервью программе «Наш потребнадзор».
Обновлено в 04:00
Транспорт

Строительство путепровода в Реутове планируют закончить в сентябре

Строительство путепровода в Реутове намерены закончить с опережением графика — в сентябре, сообщает телеканал «360».
Обновлено в 13:08
Политика

Россия пошла на уступки Белоруссии по тарифу на прокачку нефти

Речь идёт о выравнивании, там действительно самые низкие тарифы на прокачку нефти, ниже, чем на Украине и в Европе, — приводит ТАСС слова вице-премьера Дмитрия Козака.
Обновлено в 11:38
Экономика

«Ъ» предупредил о возможном уходе Visa и MasterCard из России

У Visa и MasterCard будет возможность остаться на российском рынке в качестве операторов "иностранных платежных систем" (это понятие также вводится поправками к законопроекту).
Обновлено в 02:31
Кино

В Британии обнаружили три неизданных сценария Стэнли Кубрика

Профессор Бангорского университета в Уэльсе Натан Абрамс рассказал журналистом о найденных ранее неизвестных трех сценариях режиссера Стэнли Кубрика.
Обновлено в 10:58
Происшествия

В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка

Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.
Обновлено в 13:02
Политика

Виноделы Грузии устроили митинг из-за слов гендиректора «Рустави 2»

Ранее Гварамия в резкой форме отреагировал на слова президента России Владимира Путина, выступившего против ограничений на поставки вина и минеральной воды из Грузии.
Обновлено в 12:14
Наука

В Греции нашли череп человека, жившего 200 тысяч лет назад

В южной части Греции ученые-палеонтологи обнаружили череп человека, проживавшего в этих землях порядка 200 тысяч лет назад.
Обновлено вчера в 02:17
Общество

«Сибирские Мальдивы» закрыли для посещений

Ранее «Вести Новосибирск» сообщали, что «сибирские Мальдивы» просла в или Новосиби рск на весь мир.
Обновлено в 08:58
Политика

Власти Москвы предупредили о незаконности митинга оппозиции 14 июля

Власти Москвы предупреждают организаторов запланированной на воскресенье встречи с кандидатами в депутаты в Мосгордуму об ответственности за участие в несанкционированной акции.
Обновлено в 12:20
Армия и оружие

За неделю истребители три раза поднимались на перехват у границ России

18 иностранных летательных аппаратов вели разведку у территории РФ Российские истребители в течение недели три раза поднимались в воздух, чтобы не допустить нарушения границы, сообщает газета "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:15
Здоровье

У рожденных недоношенными оказалось меньше шансов стать родителями

Анализ показал, что для родившихся раньше срока вероятность когда-либо вступить в романтические отношения на 28% меньше, чем для тех, кто родился в положенный срок.
Обновлено в 10:39
Политика

Порошенко не захотел быть люстрированным

Бывший президент Украины Петр Порошенко выступил против инициативы нынешнего главы государства Владимира Зеленского расширить люстрационные законы.
Обновлено в 07:37
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное