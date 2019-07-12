Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп заявил, что в летнее трансферное окно от победителей Лиги чемпионов не стоит ждать большой активности. На данный момент единственным подписанием красных остается 17-летний голландский защитник Сепп ван ден Берг.

Клопп не ожидает активности «Ливерпуля» в летнее трансферное окно

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