Футбол
Клопп не намерен в ближайшее время продлевать контракт с «Ливерпулем»Матч ТВ вчера в 22:25
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его не заботит вопрос продления контракта с клубом. Нынешнее соглашение с немецким специалистом рассчитано до 2022 года.
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Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 01:03, Вашингтон
Политика
Новая глава ЕК сделала заявление о санкциях против России
Новая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Западу следует сохранять санкции против России.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
После инцидента с Boeing в Шереметьево госпитализировали двух человек
Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
Обновлено вчера в 23:43
Политика
«Нафтогаз» напомнил о готовности к переговорам по транзиту газа
Украинский "Нафтогаз" готов работать над договорами по транзиту газа при согласии РФ, заявил исполнительный директор компании Юрий Витренко, сообщает РИА "Новости" Он отметил, что в Киеве согласны с вариантом вице-президента Еврокомисии Мароша Шефчовича, так как все условия этих договоров будут стандартными в Европе, а не заключаться в интересах одной из сторон.
Обновлено вчера в 15:48
Культура
После падения со сцены Инна Чурикова попала в реанимацию
Народная артистка СССР Инна Чурикова, упавшая со сцены во время спектакля в театре "Русская песня" в Москве, находится в хирургической реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского.
Обновлено вчера в 19:28
Футбол
«Марсель» хочет взять Дзюбу в аренду. Это не устраивает «Зенит»
Аренда не устраивает «Зенит», так как до окончания контракта с клубом у Дзюбы остался один год.
Обновлено вчера в 14:00
Политика
Владимир Путин прилетел в Иркутскую область
Сегодня, 19 июля, стало известно, что президент РФ прибыл в Иркутскую область.
Обновлено в 00:35
Политика
Гендиректор «Рустави 2» Ника Гварамия уволен
Скандально известный Ника Гварамия был уволен с должности генерального директора грузинского телеканала «Рустави 2». Об этом сегодня, 18 июля, сообщает грузинский «Первый канал».
Обновлено вчера в 11:17
Экономика
В аэропорту Красноярска реконструируют магистральную рулёжную дорожку
Обновлено вчера в 23:48
Армия и оружие
В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57
Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Футбол
Определился соперник тульского «Арсенала» в квалификации Лиги Европы
Во втором квалификационном раунде Лиги Европы тульский «Арсенал» сыграет против азербайджанского «Нефтчи».
Обновлено вчера в 15:20
Происшествия
Самолет Utair совершил экстренную посадку в Екатеринбурге
«Рейс UT-414 авиакомпании Utair совершил незапланированную посадку в Екатеринбурге по техническим причинам», — цитирует ТАСС источник в оперативных службах.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Зарплаты половины россиян оказались ниже 35 тыс. рублей
Половина россиян, работающих на крупных и средних предприятиях, получают менее 34 335 рублей в месяц.
Обновлено вчера в 11:14
Происшествия
РПЦ пообещала разобраться с перекрытием дороги перед визитом патриарха
Русская православная церковь разберется с инцидентом, из-за которого автомобили скорой помощи оказались заблокированы на подстанции подмосковного Сергиева Посада из-за визита патриарха Кирилла.
Обновлено в 00:35
Происшествия
В Петербурге арестовали росгвардейца, подкинувшего наркотики подростку
Напомним, накануне Следственный комитет по Санкт-Петербургу возбудил уголовное дело в отношении двух сотрудников вневедомственной охраны Росгвардии.
Обновлено вчера в 11:31
Политика
Медведчук опять потеснил Зеленского перед выборами в Раду
Накануне парламентских выборов на Украине социологи сообщили, что «Слуга народа» растеряла почти 10% своей популярности и больше не может претендовать на безраздельную власть в следующем созыве Верховной рады.
Обновлено вчера в 12:26
Политика
Зеленский назвал поведение Парубия преступным бездействием
Президент Украины Владимир Зеленский назвал отказ спикера Верховной рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента для рассмотрения неотложных законопроектов преступным бездействием.
Обновлено вчера в 06:14
Шоу-бизнес
Мисс Москва отреагировала на слухи о разводе с экс-королем Малайзии
Победительница конкурса красоты "Мисс Москва — 2015" Оксана Воеводина отреагировала на слухе о разводе с бывшим королем Малайзии Мухаммадом V, выложив видео в инстаграме.
Обновлено вчера в 08:26
Происшествия
Ассанж отказался обжаловать тюремный срок в Англии
Основатель сайта WikiLeaks Джулиан Ассанж отказался от апелляции на приговор, вынесенный британским судом за нарушение условий освобождения под залог, сообщила Daily Mail.
Обновлено вчера в 14:18
Политика
Законопроект о новых санкциях против России внесен в конгресс США
В США группа конгрессменов от Демократической и Республиканской партий внесла в палату представителей законопроект, который предусматривает введение санкций против сотрудников "службы безопасности России" в связи с задержанием украинских моряков в Керченском проливе.
Обновлено в 00:58
Армия и оружие
«Буревестник» назвали оружием возмездия в ядерной войне
Обновлено вчера в 16:13
Футбол
Ерохин рассказал о продлении контракта с «Зенитом»
Обновлено вчера в 10:23
Шоу-бизнес
Резо Гигинеишвили и Надежда Оболенцева поженились
37-летний режиссер женился в третий раз. Избранницей Резо Гигинеишвили стала 35-летняя бизнесвумен Надежда Оболенцева.
Обновлено вчера в 12:00
Гаджеты
Redmi представила портативные аккумуляторы на 10 000 и 20 000 мА•ч
Портативный аккумулятор емкостью 10 000 мА•ч будет оснащен двумя разъемами MicroUSB, двумя USB-C и одним полноразмерным USB-A.
Обновлено в 00:10
Армия и оружие
Турция пригрозила ослаблением НАТО
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что исключение республики из программы по созданию американских истребителей пятого поколения F-35 ослабит способности НАТО, сообщает NTV.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Минэкономразвития предложило реформировать электроэнергетику
Ведомство опубликовало проект о ликвидации перекрестного субсидирования в электроэнергетике, при котором одни потребители платят за энергию больше, чтобы снизить цены для других.
Обновлено 17 июля в 09:14
Происшествия
Поджигатель японской аниме-студии раскрыл свой мотив
Мужчина, устроивший поджог в студии по производству аниме Kyoto Animation в японском городе Киото, раскрыл мотив своего поступка.
Обновлено вчера в 23:47
Происшествия
В Кабуле два человека погибли из-за взрыва рядом с университетом
Взрыв прогремел рядом с университетом в Кабуле, два человека погибли и десять получили ранения, сообщает местный телеканал Tolo News со ссылкой на представителя минздрава.
Обновлено в 00:01
Происшествия
После провоза клиента Blablacar в кабине поезда началась проверка
Обновлено вчера в 12:25
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено 17 июля в 21:52