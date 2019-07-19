Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что его не заботит вопрос продления контракта с клубом. Нынешнее соглашение с немецким специалистом рассчитано до 2022 года.

Клопп не намерен в ближайшее время продлевать контракт с «Ливерпулем»

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