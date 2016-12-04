Футбол
Клопп рассказал, когда может покинуть «Ливерпуль»RT на русском 10:56
Главный тренер английского футбольного клуба «Ливерпуль» Юрген Клопп рассказал, когда может покинуть команду.
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 13:06, Ашберн
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Президент России Владимир Путин поручил правительству к 1 октября подготовить мероприятия по модернизации первичного звена здравоохранения и определиться с необходимыми источниками финансирования.
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Минобороны показало первый полет беспилотника «Альтиус-У»
В Сети появилось видео первого полета шеститонного беспилотника "Альтиус-У", передает РИА "Новости".
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Макрон причинил жене боль во время встречи с Путиным
На кадрах видеозаписи можно заметить, что Макрон взял жену прямо за травмированную руку, чем причинил ей боль.
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Владимир Путин впервые прокомментировал протестные акции в Москве
Находясь во Франции с визитом, президент Владимир Путин заявил на пресс-конференции после встречи с президентом Эммануэлем Макроном, что власти России дают людям выражать свой протест, и отметил, что законные акции в июле и августе прошли мирно и без эксцессов.
Обновлено вчера в 13:18
Происшествия
В Греции разбился вертолет с россиянами на борту
У греческого острова Порос разбился частный вертолет, на борту которого, по сообщениям местных СМИ, находились двое россиян, передает РИА "Новости".
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Под Тулой водитель сбил трех паралимпийцев
Обновлено в 07:18
Экономика
Эксперты ВШЭ отвели России не менее года до начала нового кризиса
Новый кризис, выражающийся в падении ВВП, росте инфляции и бюджетных трудностях, ждет российскую экономику не ранее чем через год–полтора, считают эксперты Центра конъюнктурных исследований ИСИЭЗ НИУ ВШЭ.
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Экономика
МТС до конца года планирует закрыть 300 салонов сотовой связи
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Политика
На курильском острове обнаружили сеть подземных ходов
Сеть подземных ходов на курильском острове Итуруп обнаружили участники экспедиции "Восточный бастион - Курильская гряда".
Обновлено в 03:18
Футбол
Спартак — ЦСКА 2:1
Обновлено вчера в 14:59
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Из «Рустави 2» уволен оскорбивший Путина журналист Габуния
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Футбол
Футболист МЮ Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес Погба
Защитник английского «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр отреагировал на оскорбления в адрес своего партнёра по команде хавбека Поля Погба в социальных сетях.
Обновлено в 12:22
Происшествия
Украинские моряки умерли от отравления спиртом на Кубани
Два гражданина Украины, работавшие моряками на судне под флагом Панамы, которое стояло на рейде Тамани, отравились метиловым спиртом в порту Краснодарского края, оба умерли, сообщили в пресс-службе Росморечфлота.
Обновлено в 04:25
Шоу-бизнес
Жена Андрея Григорьева-Апполонова перестала скрывать нового мужчину
У Андрея Григорьева-Апполонова была красавица жена и двое детей. Однако выяснилось, что супруга артиста уже полгода живет отдельно от него.
Обновлено в 08:55
Политика
Украина намерена начать поставки газа из Румынии
"Ожидается, что уже 1 января 2020 будет создана постоянная мощность для импорта газа из Румынии объемом 1,5 миллиарда кубометров газа в год, независимо от объемов транзита российского газа по территории Украины", - говорится в сообщении "Укртрансгаза".
Обновлено в 02:03
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EA показала геймплей Need for Speed: Heat
Сегодня Electronic Arts рассказала более подробно о игровом процессе грядущей Need for Speed Heat.
Обновлено вчера в 15:43
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Иркутскую чиновницу попросили объяснить слова о быдле
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Футбол
«Рубин» заплатил за Сутормина 50 тысяч рублей при стоимости в €3 млн
Команда из Астрахани, как бывший клуб Сутормина, получил 494 рубля за трансфер. Портал Transfermarket оценивает игрока в €3,5 млн.
Обновлено в 11:37
Общество
В Госдуме предложили освободить водителей от некоторых штрафов
Депутаты Госдумы предлагают аннулировать часть штрафов для водителей.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Ради Алены Рапунцель новый участник проекта «Дом-2» бросил семью
Участница реалити-шоу "Дом-2" Алена Рапунцель призналась, что сейчас счастлива в новых отношениях. Ради нее на проект пришел Роман Макеев.
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Режиссер Марк Захаров попал в реанимацию в тяжелом состоянии
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Происшествия
Украинские силовики отрезали голову сослуживцу, заявили в ДНР
Трое украинских силовиков отрезали голову сослуживцу.
Обновлено в 11:40
Происшествия
Чемпионка по легкой атлетике умерла во время пробежки
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Технологии
В РФ назвали лучшего оператора по скорости мобильного Интернета
В пятерке лидеров по скорости загрузки оказались еще Yota (40,3 Мбит/с), МТС (28,4 Мбит/с), «Билайн» (24,9 Мбит/с) и Tele2 (16,1 Мбит/с).
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Теннис
Теннисистка Анисимова снялась с US Open из-за смерти отца
Американская теннисистка Аманда Анисимова не примет участия в US Open из-за смерти своего отца.
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Звезда «Аббатства Даунтон» сыграет русского участника «Евровидения»
Известный по роли в телесериале «Аббатство Даунтон» английский актер Дэн Стивенс перевоплотится в русского участника «Евровидения».
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