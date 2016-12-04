Футбол

Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»Матч ТВ 03:37

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о встрече с представителями «Ювентуса». Ранее об этом сообщал журналист beIN Sports Танкреди Палмери.
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Клопп: «Слухи обо мне в „Ювентусе“ — полная пурга»

Sport24.ruвчера в 13:37

Клопп прокомментировал свое возможное назначение в «Ювентусе»

Газета.Ruвчера в 16:17

Клопп: «Слухи обо мне и „Ювентусе“ - просто чушь»

Евро-футбол.рувчера в 14:20

Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»

Матч ТВ03:37

Юрген Клопп: Слухи, связывающие меня с «Ювентусом» – настоящая ложь

Советский спортвчера в 12:07

Клопп: слухи, связывающие меня с «Ювентусом», — это ложь

Чемпионатвчера в 11:47

Клопп: «Я в „Ювентусе“? Полная пурга»

Sport.ruвчера в 14:14
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Космос

РАН предложила перенести запуск миссии «Венера-Д» на 2029 год

Совет РАН по космосу, который возглавляет президент Академии Александр Сергеев, предлагает перенести запуск российско-американской миссии на Венеру на 2029 год и просит "Роскосмос" выделить деньги на разработку космического аппарата.
Обновлено в 03:57
Наука

Назван эффективный способ избавиться от жира на животе

Обновлено в 04:14
Кино

Звезда «Игры престолов» попал в клинику из-за алкоголизма и стресса

Актер Кит Харингтон, сыгравший Джона Сноу в сериале "Игра престолов", проходит лечение от алкоголизма и стресса в элитной клинике, сообщает Page Six со ссылкой на источники.
Обновлено вчера в 21:01
Общество

Летнюю резиденцию графов Шереметевых отреставрируют в Москве

Усадьба в Кусково принадлежала графам Шереметевым и предназначалась для пышных приемов знатной публики.
Обновлено в 04:33
Происшествия

На бывшем заводе Порошенко «Кузница на Рыбальском» загорелся корабль

Пожаре возник на корабле на судостроительном заводе "Кузница на Рыбальском" в Киеве, который ранее принадлежал пятому по счету президенту Украины Петру Порошенко, сообщила руководитель пресс-службы киевского управления Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Светлана Водолага.
Обновлено в 04:31
Армия и оружие

На Украине рассказали об отмене операции в Крыму в марте 2014 года

Бывший начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владимир Замана рассказал о планируемой 1 марта 2014 года спецоперации по «разблокированию воинских частей» в Крыму.
Обновлено вчера в 23:08
Политика

Руководитель ВЦИОМа назвал причину падения рейтинга Путина

Что касается пенсионной реформы, сказал руководитель ВЦИОМа, то она «носила символический характер».
Обновлено вчера в 15:41
Общество

Роскачество нашло в мясном фарше антибиотики и листерии

Повышенное количество антибиотиков обнаружили в фарше еще двух торговых марок - из Московской и Челябинской областей.
Обновлено в 01:00
Политика

В Кремле прокомментировали отставку правительства Австрии

В Кремле следят за ситуацией с отставкой канцлера и правительства Австрии, однако подчёркивают, что это является внутренним делом страны.
Обновлено в 03:35
Здоровье

Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары

Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Политика

Климкин: решение ООН сломало логику РФ

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что решение трибунала ООН якобы сломало логику России. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 01:54
Политика

Huawei оспорила в американском суде внесение компании в черный список

Huawei обратилась в американский суд с требованием признать антиконституционным внесение компании в черный список и запрет на покупку компонентов и технологий американских производителей.
Обновлено вчера в 21:48
Происшествия

Алексей Панин заплатит 59 тысяч рублей за курение в самолете

Стоимость процедуры составила 59 тысяч рублей, что подтверждено актом выполненных работ.
Обновлено в 04:07
Авто

Volkswagen представил уникальные мощные модели VW Golf

В рамках встречи Wörthersee ученики VW представили свои последние разработки для хэтчбека GTI и универсала R. В прошлом году на выставке Wörthersee Volkswagen выступил с концептуальной версией мощного Golf GTI TCR, которая несколько месяцев назад стала серийной моделью, доступной для европейских дилеров VW.
Обновлено в 03:27
Происшествия

Задержан гендиректор крупнейшего в России добытчика урана

Глотову вменяется часть 5 статьи 290 («Получение взятки в крупном размере») УК РФ.
Обновлено в 02:58
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Происшествия

Московские следователи вернули матери сына, похищенного в 2015 году

Московские следователи нашли и вернули матери ее малолетнего сына, похищенного в 2015 году.
Обновлено в 03:11
Энергетика

Венгрия возобновила прокачку нефти по трубопроводу «Дружба»

Обновлено в 04:28
Экономика

Развитие внутренних авиарейсов в России оказалось убыточным

В конце прошлого года было заявлено, что из-за роста цен на керосин, авиаперелеты по зарубежным направлениям подорожают на 25 процентов, на внутренних рейсах — на 5-21 процент.
Обновлено в 04:36
Происшествия

СК задержал ученика, напавшего на девочку в саратовской школе

Подросток, ударивший топором 12-летнюю девочку в школе города Вольска Саратовской области, задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения, сообщило в среду областное СУСК.
Обновлено в 03:16
Общество

В России предложили ввести «отцовский капитал»

В России может появиться «отцовский капитал».
Обновлено вчера в 21:13
Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Обновлено в 02:10
Происшествия

В Кирове врач и фельдшер ограбили пациенток

В Кирове расследуют уголовное дело в отношении врача-терапевта и фельдшера скорой помощи.
Обновлено в 01:30
Происшествия

В Крыму погиб оставленный в припаркованном автомобиле ребенок

Ребенок, оставленный в припаркованном автомобиле, который самопроизвольно покатился со склона, погиб в Крыму, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 04:24
Армия и оружие

В Госдуме заявили о защищенности Крымского моста от провокаций Украины

Обновлено в 04:34
Здоровье

Врачи достали из желудка томички полкилограмма волос

Обновлено в 04:23
Общество

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России

Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Космос

Звездная пара. Ученые заметили необычную «любовь» космических объектов

Обновлено в 01:35
Транспорт

Строить станцию метро «Коммунарка» в Москве планируется в конце года

Начать строительство станции метро "Коммунарка" Коммунарской линии метро планируется в конце 2019 года, сообщил журналистам первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксёнов.
Обновлено в 04:16
Происшествия

Рейс из Челябинска в Анталью задержали на 12 часов

Рейс авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь из Челябинска в Анталью минувшей ночью, задержан до 15.00.
Обновлено в 02:40
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Итальянский футбольный клуб
Итальянский профессиональный футбольный клуб из Турина, один из самых старых, титулованных и сильнейших клубов Италии, Европы и мира. Основан в 1897 году как «Спорт-клуб Ювентус» группой учащихся средней школы Турина, является третьим старейшим итальянским клубом и одним из 2 клубов из Турина в Серии А. С 1920-х годов клубом владеет семья Аньелли.
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