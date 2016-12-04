Футбол
Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»Матч ТВ 03:37
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о встрече с представителями «Ювентуса». Ранее об этом сообщал журналист beIN Sports Танкреди Палмери.
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Происшествия
На экс-заводе Порошенко загорелся корабль
Обновлено в 04:43
Происшествия
В Петербурге полиция начала масштабные рейды среди мигрантов
В Петербурге полиция начала масштабные профилактические рейды в местах компактного проживания мигрантов.
Обновлено в 05:10
Театры
Богомолов станет худруком Театра на Малой Бронной
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Общество
Почти половине семей в России хватает денег только на еду и одежду
Многие семьи уже сталкиваются с трудностями при оплате услуг ЖКХ и одежды. У людей хватает денег только на еду.
Обновлено вчера в 03:03
Общество
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России
Составлен рейтинг самых востребованных профессий в России.
Обновлено в 01:21
Кино
Актер из «Игры престолов» попал в реабилитационную клинику
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон попал в реабилитационную клинику на фоне проблем с алкоголем и стресса, сообщает The New York Post.
Обновлено в 06:25
Футбол
«Арсенал» и «Челси» сыграют в Баку в финале Лиги Европы
Два лондонских клуба «Арсенал» и «Челси» сыграют в финале Лиги Европы. Матч пройдёт 29 мая в Баку на 70-тысячном стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 05:48
Происшествия
Чайка связал катастрофу SSJ100 с серьезными проблемами в авиаотрасли
Катастрофа самолета SSJ100 в Шереметьево обозначила серьезные проблемы в российской авиационной отрасли, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на правительственном часе в Госдуме.
Обновлено в 06:14
Здоровье
Дни открытых дверей пройдут в столичных больницах в июне
В больницах столицы в июне пройдут дни открытых дверей в рамках проекта "Входите, открыто!".
Обновлено в 00:43
Здоровье
Роспотребнадзор дал рекомендации по защите от аномальной жары
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте рекомендации, которым стоит следовать для защиты от аномальной жары.
Обновлено в 04:24
Политика
Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины
В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
Обновлено в 02:18
Музыка
Российская девочка на украинском «Голос. Дети» помирила две страны
Анна Ковтун, хореограф девочки, поделилась с нами, как на самом деле обстоят дела на украинском шоу.
Обновлено вчера в 11:19
Политика
Сербские войска привели в боеготовность из-за ситуации в Косово
Приказ отдал президент Сербии Александар Вучич из-за ситуации на севере автономного сербского края Косово и Метохия.
Обновлено вчера в 04:57
Политика
Начальником пензенского УФСБ стал Дмитрий Поляков
Обновлено в 05:50
Гаджеты
В интернете опубликованы скриншоты новой iOS 13
Обновлено в 04:39
Политика
Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Обновлено в 03:44
Шоу-бизнес
Дакота посетовала на ухаживания женатого мужчины
Обновлено в 05:48
Наука
Новые нейроны образуются даже у пациентов с болезнью Альцгеймера
Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.
Обновлено 26 мая в 07:12
Теннис
Кудерметова впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема»
Россиянка впервые вышла в третий круг турнира «Большого шлема».
Обновлено в 06:32
Здоровье
В Томске девушке удалили из желудка полкилограмма волос
Врачи больницы скорой помощи в Томске провели операцию и изъяли из желудка 16-летней девушки ком волос весом 500 граммов.
Обновлено в 06:04
Политика
Мосийчук попытался оправдаться за скандал в прямом эфире
Украинский депутат Игорь Мосийчук попытался оправдать свое поведение в прямом эфире.
Обновлено в 06:43
Политика
Ляшко предрек гривне четырехкратное обесценение из-за дефолта
Известный украинский политик Олег Ляшко, возглавляющий в украинском парламенте Радикальную партию, спрогнозировал резкое падение курса национальной валюты, если власти решатся на дефолт.
Обновлено в 05:56
Общество
Совфед одобрил закон о фотофиксации техосмотра машин
Совет Федерации на заседании в среду одобрил закон, который вводит обязательную фотофиксацию автомобиля во время технического осмотра и оформление диагностических карт в электронном виде с усиленной квалифицированной подписью.
Обновлено в 06:38
Общество
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
Группа протестующих выломала дверь в здание городского совета Львова и ворвалась внутрь.
Обновлено в 06:12
Политика
В Киеве пропали серверы из ситуационной комнаты президента
Пропали также мониторы, ситуационная комната пуста, продемонстрировал пустое помещение новоназначенный секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Александр Данилюк.
Обновлено вчера в 16:04
Гаджеты
Побег Apple из Китая обойдётся в $1 миллиард
Торговая война США и Китая приводит к тому, что крупнейшие американские компании вынуждены переносить производство из Поднебесной: поставщики Apple активно переезжают в другие страны.
Обновлено в 05:10
Происшествия
Генеральный директор уранодобывающего предприятия задержан за взятку
В отношении генерального директора возбуждено уголовное дело по статье «получение взятки в крупном размере», а в отношении задержанного депутата возбуждено уголовное дело по статье «дача взятки в крупном размере».
Обновлено в 05:07
Политика
Глава ВЦИОМ объяснил причину падения рейтинга Путина
Глава Всероссийского центра изучения общественного мнения Валерий Федоров объяснил, почему произошло падение рейтинга президента Владимира Путина.
Обновлено в 01:37