Футбол

Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»Матч ТВ 03:37

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о встрече с представителями «Ювентуса». Ранее об этом сообщал журналист beIN Sports Танкреди Палмери.
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Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»

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Газета.Ruвчера в 16:17

Клопп: «Я в „Ювентусе“? Полная пурга»

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Клопп: слухи, связывающие меня с «Ювентусом», — это ложь

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Клопп: «Слухи обо мне и „Ювентусе“ - просто чушь»

Евро-футбол.рувчера в 14:20
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Платошкин покинул эфир «России 1» из-за спора о судьбе Украины

В эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1» произошёл скандал — эксперт Николай Платошкин покинул студию после спора с украинским коллегой.
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Авторы нашли доказательства, что нейроны могут появляться даже у лиц с болезнью Альцгеймера, хотя и со значительно сниженной скоростью.
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Известный украинский политик Олег Ляшко, возглавляющий в украинском парламенте Радикальную партию, спрогнозировал резкое падение курса национальной валюты, если власти решатся на дефолт.
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Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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