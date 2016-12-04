Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»Матч ТВ 03:37

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о встрече с представителями «Ювентуса». Ранее об этом сообщал журналист beIN Sports Танкреди Палмери.

Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»

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