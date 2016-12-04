Футбол

Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»Матч ТВ 03:37

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о встрече с представителями «Ювентуса». Ранее об этом сообщал журналист beIN Sports Танкреди Палмери.
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Клопп: «Слухи обо мне в „Ювентусе“ — полная пурга»

Sport24.ruвчера в 13:37

Клопп прокомментировал свое возможное назначение в «Ювентусе»

Газета.Ruвчера в 16:17

Клопп: «Слухи обо мне и „Ювентусе“ - просто чушь»

Евро-футбол.рувчера в 14:20

Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»

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Юрген Клопп: Слухи, связывающие меня с «Ювентусом» – настоящая ложь

Советский спортвчера в 12:07

Клопп: слухи, связывающие меня с «Ювентусом», — это ложь

Чемпионатвчера в 11:47

Клопп: «Я в „Ювентусе“? Полная пурга»

Sport.ruвчера в 14:14
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Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Происшествия

Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму

В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
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Политика

Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины

Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено вчера в 15:28
Гаджеты

Samsung добавила новые смартфоны в ежемесячную подписку

Компания Samsung объявила о включении новых моделей смартфонов в программу Samsung Forward, которая даёт возможность пользоваться устройствами линейки Galaxy за небольшую ежемесячную плату.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия

В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега

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Происшествия

Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах

В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.
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Шоу-бизнес

Дакота посетовала на ухаживания женатого мужчины

Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес

Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим

Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает о актрисах, с которыми был в отношениях.
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Музыка

Тилль Линдеманн заговорил по-русски в новом клипе Rammstein

Обновлено в 00:49
Происшествия

Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос

Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Футбол

«Ростов» объявил об уходе генерального директора клуба

Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Константина Волосова с должности генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:13
Общество

Незамужние женщины признаны самой счастливой категорией общества

Обновлено в 04:15
Авто

Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет

Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Политика

Глава Коми уволил заподозренную в коррупции зампреда правительства

Первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова освобождена от должности с 29 мая в связи с утратой доверия.
Обновлено в 06:59
Общество

Netflix откажется от съемок в Джорджии из-за закона о запрете абортов

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Обновлено в 05:08
Наука

Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе

Обновлено в 07:17
Происшествия

Росздравнадзор проверит центр Шумакова после гибели ребенка

Обновлено в 05:43
Армия и оружие

К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения

Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Общество

Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике

Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.
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Экс-министра транспорта Пермского края приговорили к реальному сроку

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Шоу-бизнес

Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы

Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Экономика

Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов

Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
Обновлено в 04:31
Происшествия

Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции

По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено вчера в 20:32
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СМИ: Borderlands 2 получит новое дополнение, которое свяжет её с Borderlands 3

Обновлено в 05:33
Технологии

В России презентовали первый квантовый телефон за 30 млн рублей

Первый в Российской Федерации телефон с квантовым шифрованием называется ViPNet QSS Phone и стоит 30 млн рублей.
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Житель Пятигорска вербовал людей в экстремистскую организацию

Жителя Пятигорска подозревают в вербовке людей в экстремистскую организацию.
Обновлено в 04:51
Общество

Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей

Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика

Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями

Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
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Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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