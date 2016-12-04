Футбол
Клопп назвал ложью слухи о переговорах с «Ювентусом»Матч ТВ 03:37
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп опроверг информацию о встрече с представителями «Ювентуса». Ранее об этом сообщал журналист beIN Sports Танкреди Палмери.
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Шоу-бизнес
«Юлина душа плачет»: смолу на кресте с могилы Началовой приняли за мироточение
Обновлено в 04:39
Происшествия
Чайка рассказал о серьезных проблемах в авиационной отрасли России
Крушение самолета Sukhoi Superjet 100 при посадке в «Шереметьево» стало следствием серьезных проблем в авиационной отрасли России, заявил генеральный прокурор Юрий Чайка на «правительственном часе» в Госдуме.
Обновлено в 06:48
Происшествия
Оставленный в автомобиле ребенок погиб в Крыму
В Крыму погиб ребенок, которого оставили в припаркованном автомобиле, сообщил министр чрезвычайных ситуаций республики Сергей Шахов.
Обновлено в 05:12
Политика
Серверы с секретной информацией пропали из СНБО Украины
Из ситуационного центра Совета национальной безопасности и обороны Украины пропали серверы с секретными данными.
Обновлено вчера в 15:28
Гаджеты
Samsung добавила новые смартфоны в ежемесячную подписку
Компания Samsung объявила о включении новых моделей смартфонов в программу Samsung Forward, которая даёт возможность пользоваться устройствами линейки Galaxy за небольшую ежемесячную плату.
Обновлено вчера в 09:33
Происшествия
В Башкирии кассир ограбила банк на 23 млн рублей и подалась в бега
Обновлено вчера в 05:19
Происшествия
Школьница умерла во время ЕГЭ в Чебоксарах
В Чебоксарах во время ЕГЭ по математике умерла школьница, сообщает На-Связи.ru.
Обновлено в 07:48
Шоу-бизнес
Дакота посетовала на ухаживания женатого мужчины
Обновлено в 05:48
Шоу-бизнес
Денис Никифоров рассказал, почему расстался с певицей МакSим
Рассказывая о своих романах и влюбленностях, актер корректно умалчивает о актрисах, с которыми был в отношениях.
Обновлено в 08:24
Музыка
Тилль Линдеманн заговорил по-русски в новом клипе Rammstein
Обновлено в 00:49
Происшествия
Томские врачи удалили из желудка девушки полукилограммовый ком волос
Около 80 процентов желудка 16-летней томички занимал ком волос весом в 500 граммов - его успешно удалили врачи городской больницы скорой медицинской помощи №2.
Обновлено в 07:18
Футбол
«Ростов» объявил об уходе генерального директора клуба
Футбольный клуб «Ростов» объявил об уходе Константина Волосова с должности генерального директора. Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Обновлено в 08:13
Авто
Renault Arkana получил новый эксклюзивный цвет
Новый купе-кроссовер Renault Arkana из лимитированной серии Edition One, который ранее был доступен для заказа в единственном эксклюзивном красном цвете Red Fusion, получил еще один совершенно новый цвет – коричневый Tenakuru.
Обновлено вчера в 09:05
Политика
Глава Коми уволил заподозренную в коррупции зампреда правительства
Первый заместитель председателя правительства Республики Коми Лариса Максимова освобождена от должности с 29 мая в связи с утратой доверия.
Обновлено в 06:59
Общество
Netflix откажется от съемок в Джорджии из-за закона о запрете абортов
Стриминговый сервис Netflix заявил, что не будет больше снимать в Джорджии, если в штате вступит в силу закон о запрете абортов.
Обновлено в 05:08
Наука
Минздрав оценил новый метод избавления от жира на животе
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
К концу года в Комсомольске выпустят первый Су-57 пятого поколения
Первый самолет будет передан Воздушно-космическим силам России в конце этого года.
Обновлено в 02:03
Общество
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике
Томские выпускники сегодня написали ЕГЭ по математике, это первый из двух обязательных экзаменов.
Обновлено в 05:57
Шоу-бизнес
Няня сына Меган Маркл уволилась после двух недель работы
Няня принца Арчи, сына герцогини Сассекской Меган Маркл и принца Гарри, уволилась после двух недель работы.
Обновлено в 02:10
Экономика
Россияне назвали настоящее время неблагоприятным для кредитов
Четверть граждан (26%) оценивают настоящее время как благоприятное для крупных покупок, но 57% пока настроены скептически, отмечают социологи.
Обновлено в 04:31
Происшествия
Гендиректора ППГХО и депутатов задержали по подозрению в коррупции
По данным следствия, депутат, который является руководителем одного из местных предприятий, дал полумиллионную взятку гендиректору ППГХО за возможность оказания услуг по организации питания работников горно-химического объединения.
Обновлено вчера в 20:32
Технологии
В России презентовали первый квантовый телефон за 30 млн рублей
Первый в Российской Федерации телефон с квантовым шифрованием называется ViPNet QSS Phone и стоит 30 млн рублей.
Обновлено в 05:45
Происшествия
Житель Пятигорска вербовал людей в экстремистскую организацию
Жителя Пятигорска подозревают в вербовке людей в экстремистскую организацию.
Обновлено в 04:51
Общество
Во время ЕГЭ в школе под Пензой в туалете не оказалось дверей
Родители учеников настаивают на том, что во время экзаменов за детьми следили даже в туалете, чтобы они не списывали, по этой причине в кабинках были сняты двери.
Обновлено вчера в 14:49
Экономика
Банки стали чаще заменять СМС push-уведомлениями
Самой высокой доля push-уведомлений от общего числа сообщений, которые банк рассылает клиентам, оказалась у Альфа-банка, она составила около 30 процентов.
Обновлено в 01:15
Гаджеты
Xiaomi представила два флагманских смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro
Компания Xiaomi представила два смартфона Redmi K20 и Redmi K20 Pro с выдвижной фронтальной камерой.
Обновлено вчера в 11:39