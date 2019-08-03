Футбол
Клопп назвал фаворита сезона АПЛSport.ru 01:58
Суперкубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал главного фаворита сезона АПЛ. Клопп считает, что явный фаворит Манчестер Сити, так как команда выиграла турнир два раза подряд.
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Наука
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Facebook планирует переименовать Instagram и WhatsApp
Instagram и WhatsApp в скором времени ждут изменения. Компания Facebook пданирует переименовать оба принадлежащих ей сервиса.
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Космос
НАСА обнаружило новую пригодную для жизни планету
По словам исследователей, вновь обнаруженная планета получила название GJ 357 d. Она расположена в обитаемой зоне своего солнца и получает столько звёздной энергии, сколько и Марс.
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Швейцарский журналист объяснил невозможность передачи Крыма Украине
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Обновлено вчера в 09:52
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