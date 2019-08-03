Футбол

Клопп назвал фаворита сезона АПЛSport.ru 01:58

Ливерпуль — Манчестер Сити
завтра
в 10:00
Суперкубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
4 фото
Главный тренер Ливерпуля Юрген Клопп назвал главного фаворита сезона АПЛ. Клопп считает, что явный фаворит Манчестер Сити, так как команда выиграла турнир два раза подряд.
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