Футбол

Клопп назвал «Манчестер Сити» явным фаворитом АПЛ в предстоящем сезонеSportbox.RU вчера в 23:56

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
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Клопп назвал «Манчестер Сити» явным фаворитом АПЛ в предстоящем сезоне

Sportbox.RUвчера в 23:56

Клопп назвал главного фаворита в новом сезоне АПЛ

News.ru02:16

Клопп назвал главного фаворита чемпионата Англии сезона-2019/20

Спорт-Экспресс01:52

Клопп: «„Манчестер Сити“ - главный фаворит нового сезона АПЛ»

Евро-футбол.ру01:21

Клопп о главном фаворите чемпионата Англии

Sport.ru02:28

Клопп: «Вы видите, что делает „МЮ“ в трансферное окно. „Арсенал“ хочет усилиться. В АПЛ не будет дуэли между „Сити“ и „Ливерпулем“»

Бомбардир.рувчера в 17:39
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Общество

Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона рублей

Зарплату свыше миллиона рублей в месяц получают 11 287 россиян, сообщает РБК со ссылкой на Росстат.
Обновлено в 03:10
Культура

Инну Чурикову госпитализировали в тяжелом состоянии

Актриса Инна Чурикова находится в тяжелом состоянии после падения со сцены во время спектакля. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Обновлено вчера в 17:17
Происшествия

Восемь человек пострадали в результате задымления Boeing в Шереметьево

Восемь человек получили незначительные травмы, госпитализация потребовалась одному пострадавшему.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

На западе Австрии разбился самолет, есть погибшие

Обновлено в 03:41
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Интернет

Создатели российского приложения FaceApp ответили на обвинения США

Разработчики приложения FaceApp опровергли информацию о том, что оно может представлять опасность для личных данных американских пользователей.
Обновлено вчера в 08:07
Политика

В МИД РФ исключили компенсацию для Минска из-за «налогового манёвра»

С 2019 по 2024 год будет реализован так называемый налоговый манёвр в нефтяной сфере, который направлен на постепенное обнуление экспортной пошлины и повышение ставки налога на добычу.
Обновлено в 03:54
Футбол

Оби Микел завершил карьеру в сборной Нигерии

Обновлено вчера в 10:32
Политика

Трамп обсудил с премьером Нидерландов авиакатастрофу MH17

Американский президент Дональд Трамп и премьер-министр Нидерландов Марк Рютте провели беседу по поводу расследования катастрофы малайзийского Boeing в 2014 году.
Обновлено вчера в 20:24
Происшествия

Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

Обновлено в 02:57
Общество

В Екатеринбурге закатали в асфальт гигантский крест Покраса Лампаса

Коммунальные службы Екатеринбурга начали укладывать асфальт поверх арт-объекта «Супрематический крест» российского художника-каллиграфа Покраса Лампаса.
Обновлено в 02:48
Политика

Зеленский заявил о готовности Киева обменять Вышинского на Сенцова

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев готов обменять руководителя портала РИА новости Украина Кирилла Вышинского на осужденного в России за подготовку теракта Олега Сенцова.
Обновлено в 03:15
Происшествия

Патрушев назвал причину пожара на ТЭЦ в Мытищах

Обновлено в 03:32
Здоровье

Медики назвали помогающие побороть бессонницу продукты

Медики назвали ряд продуктов, которые способны помочь людям, страдающим от бессонницы, быстрее заснуть, сообщает издание «oane.ws».
Обновлено вчера в 03:40
Политика

Экс-сотрудник СБУ рассказал о пытках узников тайной тюрьмы в Мариуполе

В ходе расследования работы секретных тюрем, действовавших под покровительством Службы безопасности Украины, РИА Новости удалось найти еще одного экс-сотрудника ведомства из Мариуполя, который рассказал о местах, где пытали людей.
Обновлено в 00:50
Экономика

Путин поручил предоставить малоимущим жилье

Президент России Владимир Путин дал правительству поручение создать дополнительные меры обеспечения жильем российских граждан с невысоким уровнем доходов.
Обновлено вчера в 17:47
Шоу-бизнес

Пугачева дважды проигнорировала обращения журналистов в Юрмале

Примадонна российской эстрады Алла Пугачева, находясь в Юрмале на фестивале, организованном Лаймой Вайкуле, дважды воздержалась от общения с журналистами.
Обновлено в 03:31
Общество

Томский суд запретил тест «Сноба» про коррупцию

В мае 2019 года Асиновский городской прокурор обратился в Кировский райсуд Томска с административным иском к Роскомнадзору «в интересах Российской Федерации и неопределенного круга лиц», потребовав признать материал «Сноба» информацией, запрещенной к распространению на территории страны.
Обновлено в 00:39
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против России

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Кино

Эдвард Ферлонг вновь сыграет Джона Коннора в «Терминаторе»

Напомним, что после громкого успеха "Терминатора 2" Эдвард Ферлонг не смог справиться с навалившейся на него славой и пристрастился к алкоголю и наркотикам.
Обновлено вчера в 16:52
Происшествия

В Подмосковье раскрыли банду обнальщиков

Сотрудники полиции задержали в Подмосковье руководителей и участников организованной группировки, которая занималась нелегальным обналичиванием денег.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие

В Индии назвали условия закупки истребителя Су-57

Главный маршал авиации ВВС Индии Бирендер Сингх Дханоа в беседе с газетой Вооружённых сил России «Красная звезда» рассказал об условиях закупки российского истребителя пятого поколения Су-57.
Обновлено вчера в 17:53
Армия и оружие

Украина задумалась о покупке у Польши списанных ракетных катеров

Украина рассматривает возможность покупки у Польши списанных ракетных катеров ORP Metalowiec и ORP Rolnik проекта 1241РЭ.
Обновлено в 01:33
Музыка

В Москве пройдет первый российский концерт Эда Ширана

Пока российские поклонники готовятся к первой встрече с кумиром, на входе в Парк Горького разместилась пятиметровая фигура певца.
Обновлено вчера в 17:10
Политика

Порошенко не пустили в зал Европарламента

Экс-президента Украины Петра Порошенко не пустили в зал заседаний Европарламента, сообщает Страна.ua.
Обновлено в 01:13
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Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польше

Обновлено вчера в 11:23
Транспорт

В России введут штрафы за бесплатный проезд по платным дорогам

В случае однократного бесплатного проезда по платной дороге водитель получит по почте штраф на сумму 2500 рублей.
Обновлено вчера в 08:52
Политика

Гройсман обвинил Порошенко в вечерних разговорах с Медведчуком

Гройсман видит в этих разговорах, если они и есть, некую угрозу и опасность.
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Дания дала первое разрешение на строительство газопровода Baltic Pipe

Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
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В Екатеринбурге на городском пруду обнаружено маслянистое пятно.
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Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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