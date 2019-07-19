Футбол

Клопп назвал «Манчестер Сити» явным фаворитом АПЛ в предстоящем сезонеSportbox.RU вчера в 23:56

«Ливерпуль» в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а в АПЛ занял второе место, отстав на одно очко от «Ман Сити». Читайте также: Клопп не намерен в ближайшее время продлевать контракт с «Ливерпулем»
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Клопп назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом нового сезона АПЛ

RT на русском02:56

Клопп: «„Манчестер Сити“ - главный фаворит нового сезона АПЛ»

Евро-футбол.ру01:21

Клопп назвал главного фаворита в новом сезоне АПЛ

News.ru02:16

Клопп назвал главного фаворита чемпионата Англии сезона-2019/20

Спорт-Экспресс01:52

Клопп о главном фаворите чемпионата Англии

Sport.ru02:28

Клопп назвал «Манчестер Сити» явным фаворитом АПЛ в предстоящем сезоне

Sportbox.RUвчера в 23:56

Клопп: «Вы видите, что делает „МЮ“ в трансферное окно. „Арсенал“ хочет усилиться. В АПЛ не будет дуэли между „Сити“ и „Ливерпулем“»

Бомбардир.рувчера в 17:39
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Происшествия

На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело

Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Экономика

Акции украинской «дочки» ВЭБа выставили на аукцион

В конце января Верховный суд (ВС) Украины отклонил апелляционные жалобы на арест активов украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия

Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве

В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Политика

В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ

Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Происшествия

Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске

В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.
Обновлено в 05:37
Политика

СБУ заявила, что группа компаний «Мотор Сич» финансировала ополченцев в ДНР

Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала ополченцев в Донецкой народной республике, сообщила в пятницу пресс-служба СБ Украины.
Обновлено в 08:25
Общество

Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России

Обновлено вчера в 01:06
Политика

В Киеве суд рассматривает дело Вышинского

В пятницу, 19 июля, Подольский районный суд Киева рассматривает уголовное дело в отношении главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 08:01
Политика

«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом

Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика

Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу

Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика

Европарламент вновь потребовал от России освободить украинских моряков

Освободить украинских моряков и «мирных демонстрантов» потребовал от России Европарламент, сообщает резолюция от 18 июля на официальном сайте Европарламента.
Обновлено вчера в 12:39
Политика

Названа стоимость кроссовок, в которых Путин приезжал на Валаам

Обновлено в 07:13
Политика

Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги

Российские поклонники супермодели Ирины Шейк развернули настоящие боевые действия на странице Леди Гаги в Instagram.
Обновлено в 05:04
Политика

Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы

Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика

Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления

Владимир Путин в пятницу прилетел в Тулун, один из городов наиболее пострадавших в Иркутской области от наводнения.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие

Зеленский назвал «завершение войны» приоритетной задачей для Украины

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны на территории Донбасса.
Обновлено в 07:55
Авто

«КАМАЗ» показал флагманский грузовик линейки К5

Камский автозавод представил в Самарской области в рамках конкурса профмастерства, организованного ПАО «Транснефть», новый седельный тягач KAMAЗ-54901.
Обновлено в 05:08
Политика

Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа

Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия

Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве

Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Театры

Муж Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии после происшествия

Вчера вечером Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня», после чего актрису экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:00
Гаджеты

В октябре Toshiba Memory будет переименована в Kioxia

Компания Toshiba Memory Europe GmbH сегодня объявила, что с 1 октября 2019 года сменит название на Kioxia Europe.
Обновлено в 06:14
Происшествия

Нидерланды частично признали вину в гибели мусульман в Сребреннице

Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году.
Обновлено в 06:37
Кино

Умер актер Август Милованов из «Государственной границы»

Обновлено в 06:49
Здоровье

Льготников Подмосковья обеспечили лекарствами

В Московской области успешно решают проблему с обеспечением льготных категорий граждан необходимыми лекарствами, сообщила в эфире телеканала «360» региональный министр здравоохранения Татьяна Мухтасарова.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия

Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру

Обновлено в 02:57
Кино

В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом

Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
Обновлено в 06:39
Происшествия

СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи

Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
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Авто

В Сети появились фото обновленного Mitsubishi Pajero Sport

В Интернет попали первые фотоснимки модернизированной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено в 06:05
Происшествия

Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице

Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27
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Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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