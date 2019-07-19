Футбол
Клопп назвал «Манчестер Сити» явным фаворитом АПЛ в предстоящем сезонеSportbox.RU вчера в 23:56
«Ливерпуль» в минувшем сезоне стал победителем Лиги чемпионов, а в АПЛ занял второе место, отстав на одно очко от «Ман Сити». Читайте также: Клопп не намерен в ближайшее время продлевать контракт с «Ливерпулем»
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Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:36, Вашингтон
Происшествия
На ударившую по голове журналистку российскую чиновницу завели дело
Следственный комитет возбудил уголовное дело против помощницы мэра Новороссийска Анжелики Коваленко, которую обвинила в избиении журналистка издания «Наша газета Новороссийск» Ольга Макаренко.
Обновлено в 05:54
Экономика
Акции украинской «дочки» ВЭБа выставили на аукцион
В конце января Верховный суд (ВС) Украины отклонил апелляционные жалобы на арест активов украинских «дочек» ВЭБа, Сбербанка и ВТБ.
Обновлено вчера в 23:26
Происшествия
Правозащитники сообщили об обысках у однополой пары с детьми в Москве
В Москве в квартире гей-пары, воспитывающей детей, прошли обыски.
Обновлено в 08:17
Политика
В конгресс США внесли законопроект о новых санкциях против РФ
Группа конгрессменов от Республиканской и Демократической партий США внесла в палату представителей законопроект, предусматривающий введение новых антироссийских санкций.
Обновлено в 02:45
Происшествия
Задушивший ученицу инструктор автошколы задержан в Архангельске
В Архангельске задержали 49-летнего инструктора автошколы, который подозревается в убийстве 20-летней ученицы после отказа в интимной близости.
Обновлено в 05:37
Политика
СБУ заявила, что группа компаний «Мотор Сич» финансировала ополченцев в ДНР
Сотрудники Службы безопасности Украины пресекли противоправную деятельность группы компаний "Мотор Сич", которая в течение двух лет финансировала ополченцев в Донецкой народной республике, сообщила в пятницу пресс-служба СБ Украины.
Обновлено в 08:25
Общество
Климатолог назвал сроки наступления аномальной жары в России
Обновлено вчера в 01:06
Политика
В Киеве суд рассматривает дело Вышинского
В пятницу, 19 июля, Подольский районный суд Киева рассматривает уголовное дело в отношении главы РИА Новости Украина Кирилла Вышинского.
Обновлено в 08:01
Политика
«Нафтогаз» сообщил об отклонении жалобы Газпрома голландским судом
Жалоба Газпрома в деле о принудительном исполнении решения Стокгольмского арбитража по спору с украинским «Нафтогазом» отклонена Апелляционным судом Амстердама (Нидерланды).
Обновлено в 07:52
Политика
Путина не позвали на годовщину начала Второй мировой войны в Польшу
Польское руководство не стало приглашать президента России Владимира Путина на памятные мероприятия, приуроченные к 80-й годовщине начала Второй мировой войны, подтвердил вице-премьер правительства Польши Яцек Сасин, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 12:27
Политика
Европарламент вновь потребовал от России освободить украинских моряков
Освободить украинских моряков и «мирных демонстрантов» потребовал от России Европарламент, сообщает резолюция от 18 июля на официальном сайте Европарламента.
Обновлено вчера в 12:39
Политика
Зеленский отказался в третий раз просить о созыве парламента
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не будет в третий раз просить спикера Верховной Рады Андрея Парубия созвать внеочередное заседание парламента.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес
Ирина Шейк не переживает из-за Леди Гаги
Российские поклонники супермодели Ирины Шейк развернули настоящие боевые действия на странице Леди Гаги в Instagram.
Обновлено в 05:04
Политика
Новая глава Еврокомиссии призвала говорить с Россией с позиции силы
Избранная новой главой Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен высказалась по поводу антироссийских санкций.
Обновлено в 08:10
Политика
Путин пообещал мальчику из Тулуна машину с пультом управления
Владимир Путин в пятницу прилетел в Тулун, один из городов наиболее пострадавших в Иркутской области от наводнения.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Зеленский назвал «завершение войны» приоритетной задачей для Украины
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что приоритетной задачей для Украины является прекращение огня и войны на территории Донбасса.
Обновлено в 07:55
Авто
«КАМАЗ» показал флагманский грузовик линейки К5
Камский автозавод представил в Самарской области в рамках конкурса профмастерства, организованного ПАО «Транснефть», новый седельный тягач KAMAЗ-54901.
Обновлено в 05:08
Политика
Пушков оценил выдвинутые Украиной условия по транзиту газа
Сенатор Алексей Пушков отреагировал на выдвинутые "Нафтогазом" Украины условия по переговорам о транзите российского газа.
Обновлено вчера в 22:25
Происшествия
Подозреваемый в загрязнении «Дружбы» попросил убежища в Литве
Подозреваемый в причастности к загрязнению нефтепровода «Дружба» бывший гендиректор компании «Самаратранснефть-терминал» (СТНТ) Роман Ружечко попросил политического убежища в Литве.
Обновлено в 07:56
Театры
Муж Инны Чуриковой рассказал о ее самочувствии после происшествия
Вчера вечером Народная артистка СССР Инна Чурикова упала со сцены во время спектакля «Старая дева» в московском театре «Русская песня», после чего актрису экстренно госпитализировали в НИИ имени Склифосовского.
Обновлено в 03:00
Гаджеты
В октябре Toshiba Memory будет переименована в Kioxia
Компания Toshiba Memory Europe GmbH сегодня объявила, что с 1 октября 2019 года сменит название на Kioxia Europe.
Обновлено в 06:14
Происшествия
Нидерланды частично признали вину в гибели мусульман в Сребреннице
Голландские миротворцы несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман в Сребреннице в 1995 году.
Обновлено в 06:37
Кино
Умер актер Август Милованов из «Государственной границы»
Обновлено в 06:49
Здоровье
Льготников Подмосковья обеспечили лекарствами
В Московской области успешно решают проблему с обеспечением льготных категорий граждан необходимыми лекарствами, сообщила в эфире телеканала «360» региональный министр здравоохранения Татьяна Мухтасарова.
Обновлено вчера в 14:18
Происшествия
Внучка отсудила у ветерана подаренную Путиным квартиру
Обновлено в 02:57
Кино
В Сети появился трейлер фильма «Лучший стрелок – 2» с Томом Крузом
Трейлер второй части фильма «Лучший стрелок», которая выйдет на экраны спустя 33 года после первой, появился в интернете.
Обновлено в 06:39
Происшествия
СМИ назвали возможного производителя сгоревшей на «Лошарике» батареи
Возможным изготовителем батареи, по версии издания, была компания «Ригель», на сайте которой указано, что еще в 2007 году она разработала литий-ионные аккумуляторные батареи для глубоководных аппаратов и провела их натурные испытания.
Обновлено в 06:37
Авто
В Сети появились фото обновленного Mitsubishi Pajero Sport
В Интернет попали первые фотоснимки модернизированной версии внедорожника Mitsubishi Pajero Sport.
Обновлено в 06:05
Происшествия
Трехлетняя девочка из России отравилась наркотиками на Ибице
Трехлетняя девочка из России госпитализирована на Ибице после того, как приняла таблетки с наркотическим веществом, сообщает Diaria de Ibiza.
Обновлено в 06:27