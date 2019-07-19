Футбол

Клопп назвал «Манчестер Сити» явным фаворитом АПЛ в предстоящем сезонеSportbox.RU вчера в 23:56

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего сезона.
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Клопп назвал «Манчестер Сити» главным фаворитом нового сезона АПЛ

RT на русском02:56

Клопп: «Вы видите, что делает „МЮ“ в трансферное окно. „Арсенал“ хочет усилиться. В АПЛ не будет дуэли между „Сити“ и „Ливерпулем“»

Бомбардир.рувчера в 17:39

Клопп назвал главного фаворита в новом сезоне АПЛ

News.ru02:16

Клопп назвал главного фаворита чемпионата Англии сезона-2019/20

Спорт-Экспресс01:52

Клопп: «„Манчестер Сити“ - главный фаворит нового сезона АПЛ»

Евро-футбол.ру01:21

Клопп назвал «Манчестер Сити» явным фаворитом АПЛ в предстоящем сезоне

Sportbox.RUвчера в 23:56

Клопп о главном фаворите чемпионата Англии

Sport.ru02:28
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Роскачество дало рекомендации по выбору ягод

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Два пассажира госпитализировали после задымления на борту самолета Boeing 737 авиакомпании "Северный ветер" (Nordwind), вылетавшего ночью в пятницу из Москвы в Ереван, сообщила РИА Новости директор по связям с общественностью аэропорта Анна Захаренкова.
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Дания дала первое разрешение на строительство норвежского газопровода Baltic Pipe в Польшу.
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Новый внедорожник Апал-21541 «Сталкер» получил каркасно-панельную конструкцию.
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Росстат назвал число россиян с зарплатой больше миллиона

Больше миллиона рублей в России зарабатывают 11 287 человек, из них 6,8 тыс. работают в Москве, 910 — в Санкт-Петербурге, свидетельствуют данные Росстата за апрель 2019 г. Первым на них обратил внимание РБК.
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Как сообщало ИА REGNUM, 18 июля 41-летний мужчина принес канистры с бензином в здание анимационной студии Kyoto Animation и устроил поджог.
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Фондовый рынок России демонстрирует уверенный рост

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После нападения российской чиновницы на журналистку заведено дело

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Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Манчестер Сити
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года называется «Манчестер Сити».
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