Футбол

Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире
Спорт-Экспресс
09:35

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп перед матчем 21-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити" заявил, что "горожане" являются лучшей командой в мире. Немецкий специалист также добавил, что предстоящая встреча будет игрой за 6 очков.
Спорт-Экспресс09:35

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Юрген Клопп: «Манчестер Сити» по-прежнему лучшая команда в мире

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Клопп назвал «Манчестер Сити» лучшей командой в мире

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Клопп: «Манчестер Сити» – всё ещё лучшая команда в мире

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Eurosport.ru11:39

Юрген Клопп: «„Манчестер Сити“ – лучшая команда в мире»

Sports.ru09:20
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Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Манчестер Сити
Спортивный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Манчестера, выступающий в Премьер-лиге, высшем дивизионе в системе футбольных лиг Англии. Был основан в 1880 году под названием «Сент Маркс». В 1887 году был переименован в «Ардуик». С 1894 года и по настоящее время называется «Манчестер Сити».
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