Футбол

Клопп может завершить карьеру через 2-3 годаЕвро-футбол.ру 08:23

Лучший тренер года по версии Bild, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью немецкому изданию поделился планами на будущее.
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Клопп рассказал о планах завершить карьеру

Газета.Ru07:59
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Автоматически обработан 7291 источник, обновлено в 14:33, Ашберн
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Юрген Клопп
Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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