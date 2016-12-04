Футбол

Клопп может завершить карьеру через 2-3 годаЕвро-футбол.ру 08:23

Лучший тренер года по версии Bild, наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп в интервью немецкому изданию поделился планами на будущее.
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Клопп не исключил завершения карьеры через 2-3 года

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Автоматически обработано 7290 источников, обновлено в 11:32, Ашберн
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Немецкий футбольный тренер
Немецкий футболист, тренер. С 2015 года - главный тренер английского клуба «Ливерпуль», впервые выиграл Лигу чемпионов с этой командой в 2019 году. Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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