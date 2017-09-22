Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»Спорт-Экспресс вчера в 18:50
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe. По имеющимся данным, Клопп хотел пригласить Рибери в том случае, если у клуба будут потери в линии атаки.
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Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль», но покупка вряд ли состоится
ProstoProSportвчера в 23:33
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 07:29, Вашингтон
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Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
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Путин пообщался с пострадавшими от паводка семьями после парада ВМФ
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В Москве начался крестный ход в честь Дня крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершил божественную литургию в Успенском соборе.
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Английский «Ливерпуль» в Twitter-аккаунте объявил о переходе в команду 16-летнего нападающего Харви Эллиотта.
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Психологи дали советы возвращающимся из отпуска
Специалисты московского департамента труда и социальной защиты рекомендовали возвращаться из отпуска к середине рабочей недели, чтобы до выходных оставалось меньше дней.
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Гаджеты
Бывший сотрудник Nokia объяснил фиаско Windows Phone
Бывший инженер компании Nokia, который был участником разработки смартфонов на базе Windows Phone, рассказал о причинах неудачи и малой популярности у пользователей этого гаджета, сообщает портал Ferra.
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Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
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Кино
Сериал «Рассказ служанки» продлили на четвертый сезон
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Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
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Наука
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Обновлено вчера в 23:46
Культура
Балет Большого театра уехал на гастроли в Лондон
Балет Большого театра отправился в Лондон на гастроли, которые продлятся три недели с 29 июля по 17 августа.
Обновлено в 05:00
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Петербурженка потянулась за котом и выпала с окна на девятом этаже
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Украинский журналист призвал готовиться к военной интервенции в Россию
Должно прозвучать заявление Украины, что ЗСУ готовы поддержать переходное Демократическое правительство народного доверия в РФ, — написал на своей странице в "Фейсбуке" автор.
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Разрыв между богатыми и бедными сократился до 13 раз
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Спорт
Рылов и Колесников пробились в финал на дистанции 50 м на спине
Российские пловцы Евгений Рылов и Климент Колесников отобрались в финал на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта в Кванджу.
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Иньеста: «Было странно играть против „Барселоны“»
Полузащитник «Виссел Кобэ» Андрес Иньеста поделился эмоциями после товарищеского матча против своего бывшего клуба «Барселоны».
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