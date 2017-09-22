Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe. По имеющимся данным, Клопп хотел пригласить Рибери в том случае, если у клуба будут потери в линии атаки.

Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»

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