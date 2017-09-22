Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»Спорт-Экспресс вчера в 18:50
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe. По имеющимся данным, Клопп хотел пригласить Рибери в том случае, если у клуба будут потери в линии атаки.
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Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль», но покупка вряд ли состоится
ProstoProSportвчера в 23:33
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 01:25, Вашингтон
Происшествия
Стрельба произошла на детской площадке в Нью-Йорке, есть пострадавшие
В США произошла стрельба в районе Бруклин, город Нью-Йорк. Об этом сообщает телеканал ABC.
Обновлено в 00:04
Общество
Катастрофа планетарного масштаба: в Greenpeace оценили последствия пожаров в Сибири
Обновлено 26 июля в 20:22
Происшествия
Власти КНДР отпустили задержанное российское судно
Северокорейские власти отпустили российское рыболовецкое судно «Сянхайлинь-8», которое было задержано в середине июля, сообщило в своем Twitter российское посольство в Пхеньяне.
Обновлено вчера в 21:33
Здоровье
Названо число страдающих гепатитом С россиян
Уточняется, что около 3,5 млн россиян больны хроническим гепатитом С. Чуланов подчеркнул, что цифра может быть далека от реальности, поскольку многие не подозревают, что заражены инфекцией.
Обновлено в 00:36
Происшествия
На митинге в Москве задержали больше тысячи человек
По состоянию на 16:00, в главке МВД заявили, что в митинге в центре Москвы участвуют 3,5 тыс. человек, среди них около 700 журналистов и блогеров, которые заранее проинформировали власти о намерении освещать происходящее на акции.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
В Крыму заявили о готовности начать прием рейсов с Украины
Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского были зарегистрированы две петиции: одна о возобновлении железнодорожного сообщения с Крымом, вторая - о возобновлении авиасообщения с Россией.
Обновлено в 00:36
Происшествия
В США каннибал зарезал подругу и съел ее мозг
В США мужчина по имени Джозеф Оберхансли зарезал свою подругу и съел ее мозг, а также часть сердца и легкого.
Обновлено вчера в 15:45
Космос
Радиотелескоп в Крыму хотят использовать для проекта «Миллиметрон»
Радиотелескоп РТ-70 в Евпатории может быть задействован в проекте "Миллиметрон", предусматривающем запуск в космос после 2027 года астрофизической обсерватории "Спектр-М", сообщила РИА Новости в воскресенье заместитель директора Физического института РАН (ФИАН) Лариса Лихачева.
Обновлено вчера в 20:05
Общество
В храме объяснили помощь митингующим на Тверской
Обновлено вчера в 16:30
Шоу-бизнес
Аниту Цой увезли на скорой с фестиваля «Жара»
Обновлено 26 июля в 15:57
Спорт
Мужская сборная России вышла в финал эстафеты на чемпионате мира
Мужская сборная России пробилась в финал с первым результатом — 3.30,72.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Минобороны опровергло данные о задержании военной техники РФ в Румынии
Российское Министерство обороны сделало заявление после того, как румынский МИД заявил об остановке и задержании кораблей с военной техникой России, направляющегося в Сербию.
Обновлено 26 июля в 18:04
Политика
Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Общество
Соседям принца Гарри и Меган Маркл запретили с ними разговаривать
Обновлено вчера в 17:57
Общество
Из-за паводка в Приамурье эвакуируют людей
По данным регионального главка МЧС России, в Амурской области, где из-за паводка был объявлен режим ЧС, эвакуированы около тысячи человек.
Обновлено 26 июля в 22:49
Футбол
Бен-Йеддер может продолжить карьеру в Китае
Нападающий испанской «Севильи» Виссам Бен-Йеддер может перейти в китайский клуб «Бэйцзин Гоань».
Обновлено вчера в 15:22
Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
В Москве на улице Пырьева в квартире было обнаружено тело голой девушки, которое лежало в чемодане. Об этом 27 июля сообщает РЕН ТВ.
Обновлено вчера в 15:13
Армия и оружие
Во Владивостоке началось празднование Дня военно-морского флота
Сегодня, 28 июля, во Владивостоке отмечают День военно-морского флота (0+).
Обновлено вчера в 20:40
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал постельное фото с Аллой Пугачевой
Фото знаменитостей обсуждают в сети. Максим Галкин опубликовал в своем микроблоге новое фото со своей женой Аллой Пугачевой.
Обновлено в 00:27
Общество
В иркутском Тулуне вновь подтоплены дома
«Из-за сильных и продолжительных дождей сегодня были вновь подтоплены дома и участки, в частности, в Нижнеудинске и Тулуне»,— сообщили региональные власти.
Обновлено вчера в 20:02
Армия и оружие
Военные из Китая и Венесуэлы прибыли на конкурс «Морской десант»
Команды морских пехотинцев Народно-освободительной армии Китая и Республики Венесуэла прибыли в Калининградскую область для участия в международном конкурсе "Морской десант-2019", который состоится в рамках "Армейских международных игр - 2019" на полигоне Балтийского флота "Хмелевка", сообщили в субботу журналистам в пресс-службе Минобороны.
Обновлено вчера в 08:46
Авто
Первые изображения новой Audi Q5 появились в Сети
Изображения доказывают, что авто ждет глобальные изменения и передней и задней части авто, уже сейчас видна значительно суженная решетка радиатора, специалисты уверены, что такой ход делает его "роднее" с Q7.
Обновлено вчера в 12:45
Политика
Путин спустился в батискафе к месту гибели подлодки
Президент Владимир Путин совершил погружение в батискафе на дно Финского залива, к месту гибели подводной лодки Щ-308 "Семга", затонувшей в годы Великой Отечественной войны, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено вчера в 07:28
Политика
Зеленский потребовал уволить главу полиции Днепропетровской области
Президент Украины Владимир Зеленский потребовал немедленного увольнения начальника полиции в Днепровской области Виталия Глуховерю, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 10:51
Религия
«Раньше, чем в Киеве». Где на самом деле крестилась Русь
"Церковь варяжская" Хоть крещение киевлян произошло в 988 году, первый христианский храм в столице Древнерусского государства был построен гораздо раньше.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Анастасия Миронова о болезнях, которыми могут заразиться любовники
Разные исследования показывают разные данные насчет числа половых партнеров у россиян: для женщин этот показатель варьируется от 8 до 17, для мужчин — от 15 до 28.
Обновлено вчера в 06:19
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:24
Политика
Макрон назвал дату встречи с Путиным
Обновлено вчера в 13:11
Политика
Экс-министр обороны Грузии арестован по делу о беспорядках в Тбилиси
Бывший министр обороны Грузии Ираклия Окруашвили арестован из-за участия в антироссийских митингах, которые проходили в Тбилиси 20-21 июня.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Трамп хочет приравнять антифашистов к террористам
Президент США Дональд Трамп предложил приравнять движение американских антифашистов в США (ANTIFA) к статусу террористической организации.
Обновлено вчера в 20:44