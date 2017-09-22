Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»Спорт-Экспресс вчера в 18:50
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe. По имеющимся данным, Клопп хотел пригласить Рибери в том случае, если у клуба будут потери в линии атаки.
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Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль», но покупка вряд ли состоится
ProstoProSportвчера в 23:33
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 04:26, Вашингтон
Армия и оружие
Два украинских Ил-76 уничтожены в Ливии
Обновлено вчера в 22:20
Религия
В Киеве начался Крестный ход УПЦ
Крестный ход Украинской православной церкви Московского патриархата проходит в Киеве в воскресенье, в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, благодаря которому в 988 году древняя Русь приняла христианскую веру.
Обновлено вчера в 07:13
Политика
Путин принимает Главный военно-морской парад в Санкт-Петербурге
Президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин принимает в Санкт-Петербурге Главный военно-морской парад.
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Происшествия
Тело зарезанной девушки-блогера нашли в чемодане в Москве
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Друг Трампа сорвал введение санкций против «Северного потока-2»
Сенатор от штата Кентукки Рэнд Пол сорвал введение санкций против проекта «Северный поток-2».
Обновлено вчера в 23:46
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
Мужчина рассказал, что свадебное путешествие они провели на Аляске, где посетили автобус, в котором жил прототип главного героя американского фильма "В диких условиях" Кристофер Маккэндлесс.
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Макрон встретится с Путиным 19 августа
Обновлено вчера в 13:22
Происшествия
Один человек погиб при стрельбе в зоне отдыха в Нью-Йорке
По данным источников New York Post в правоохранительных органах, нападавший начал стрелять на уличной благотворительной вечеринке, которую устроили в зоне отдыха.
Обновлено в 02:06
Общество
Рекордную жару в Москве сменит аномальный холод
Глава отдела краткосрочных прогнозов и опасных явлений Гидрометцентра Александр Голубев отметил, что последние дни июля считаются в Москве самыми теплыми днями лета по климатическим меркам, но в этом году всё будет наоборот.
Обновлено вчера в 05:29
Шоу-бизнес
Любовь Успенская в мини-платье выехала на сцену на мотоцикле
Любовь Успенская, принимающая участие в музыкальном фестивале "Жара", на сцене решила появиться эффектно.
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Авто
Цена «Русского Гелика» на базе Lada 4x4 официально подтверждена
Надежды оказались тщетными: как рассказали «РГ» представители предприятия, новинка действительно продается за 1,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 12:36
Происшествия
Полиция задержала почти 700 человек на акции протеста в Москве
МВД по Москве сообщило о 295 задержанных. Ведомство уточнило, что в акции участвуют 3,5 тыс. человек.
Обновлено вчера в 06:54
Футбол
Кононов отказался отвечать болельщикам на призывы уйти в отставку
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов отказался отвечать болельщикам красно-белых на их призывы уйти в отставку.
Обновлено вчера в 15:24
Единоборства
Вдова боксера Дадашева подаст в суд на рефери поединка
Вдова российского боксера Максима Дадашева Елизавета Апушкина намерена подать иск в суд к рефери, который судил его поединок с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, а также к Атлетической комиссии штата Мэриленд.
Обновлено вчера в 19:42
Религия
В Московском Кремле началась праздничная литургия в День крещения Руси
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавил божественную литургию в Успенском соборе Московского Кремля В День крещения Руси.
Обновлено в 03:11
Политика
Зеленский поручил Авакову уволить генерала после видео с его машиной
Президент Украины Владимир Зеленский поручил главе МВД Арсену Авакову уволить начальника управления полиции по Днепровской области Виталия Глуховерю, после того, как в соцсетях появилось видео с участием его автомобиля.
Обновлено вчера в 13:16
Общество
Greenpeace назвал пожары в Сибири катастрофой планетарного масштаба
Руководитель противопожарного отдела Greenpeace России Григорий Куксин заявил, что пожары в Сибири и на Дальнем Востоке – это катастрофа планетарного масштаба, сообщает "360".
Обновлено в 01:43
Армия и оружие
Киев выведет полк «Азов» с территории Донбасса
Обновлено вчера в 17:47
Здоровье
В ФОМС назвали максимальные сроки ожидания приема врача
В программе госгарантий оказания медпомощи четко прописаны сроки ожидания приема врача.
Обновлено в 00:00
Политика
В ЕС назвали задержания на митинге в Москве нарушением свободы собраний
Задержания более тысячи участников несогласованной акции протеста в Москве являются нарушением прав на свободу выражения мнения, ассоциаций и собраний.
Обновлено вчера в 20:17
Армия и оружие
Штатный носитель «Посейдонов» спустят на воду до конца года
Штатный носитель беспилотных подводных аппаратов "Посейдон" - атомная подводная лодка "Хабаровск" проекта 09851, - будет спущена на воду до конца этого года.
Обновлено вчера в 04:50
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Умерла озвучившая подружку Микки Мауса актриса
Обновлено вчера в 22:08
Политика
Путин встретился с родными погибших подводников
Президент России Владимир Путин встретился с родственниками и семьями офицеров-подводников, которые погибли в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 17:38
Здоровье
Учёные раскрыли главные секреты долголетия
Обновлено в 01:24
Общество
Украинские электрички вызвали страх у пользователей Сети
Пользователей соцсетей привел в шок состояние украинских электричек, курсирующих по направлению Киев — Казатин.
Обновлено в 04:15
Политика
Медведчук: Команде Зеленского стоит поддержать автономию Донбасса
Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук в эфире телеканала "112 Украина" заявил, что президенту Владимиру Зеленскому и его команде следовало бы открыто высказаться в поддержку автономии Донбасса.
Обновлено в 04:10
Происшествия
В Екатеринбурге автобус совершил наезд на пешеходов
«Автобус при повороте совершил наезд на пешеходов — мужчину и женщину», — сказала собеседница агентства.
Обновлено в 03:53
Происшествия
В подъезде дома в Бийске нашли тело младенца в полиэтиленовом мешке
Следователи возбудили уголовное дело после обнаружения тела 11-месячной девочки в полиэтиленовом мешке в подъезде жилого дома в Бийске, сообщает пресс-служба СУСК РФ по Алтайскому краю.
Обновлено в 02:05
Общество
Из подтопленного района Приамурья эвакуировали более тысячи человек
Больше тысячи человек эвакуированы из Мазановского района Приамурья из-за сильных паводков, сообщает региональное правительство.
Обновлено вчера в 23:54
Футбол
«Краснодар» разгромил «Сочи» в матче РПЛ
Обновлено вчера в 14:10