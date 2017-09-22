Футбол
Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль»Спорт-Экспресс вчера в 18:50
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп думал о приглашении в команду бывшего полузащитника "Баварии" Франка Рибери, сообщает L’Equipe. По имеющимся данным, Клопп хотел пригласить Рибери в том случае, если у клуба будут потери в линии атаки.
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Клопп может пригласить Рибери в «Ливерпуль», но покупка вряд ли состоится
ProstoProSportвчера в 23:33
Автоматически обработано 7260 источников, обновлено в 09:03, Вашингтон
Политика
МИД Украины выразил протест в связи с поездкой Медведева в Крым
Министерство иностранных дел Украины вновь выразило решительный протест в связи с поездкой российской делегации во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в Крым, которая состоялась 28 июля.
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Армия и оружие
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Ракетный удар сил правительства национального единства уничтожил два украинских самолета Ил-76 в Ливии.
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В День крещения Руси патриарх Кирилл возглавил крестный ход
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Максим Галкин поделился нежным фото дочери Лизы с ее двоюродным братом
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Гаджеты
Бывший сотрудник Nokia объяснил фиаско Windows Phone
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Энергетика
Назван решающий месяц для «Северного потока-2»
Россия может не успеть запустить газопровод «Северный поток-2» и сорвать сроки поставок газа по нему, если не получит разрешение на строительство от Дании в августе.
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Футбол
Оренбург — Зенит 0:2
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Армия и оружие
Израиль и США испытали на Аляске новейшую израильскую систему ПРО
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Обновлено в 05:34
Политика
Украинцы просят Зеленского пустить поезда в Крым
Обновлено 26 июля в 13:04
Происшествия
Дмитрия Гудкова снова задержали в Москве
В Москве возле магазина задержан бывший депутат Госдумы Дмитрий Гудков, сообщил он в своем Telegram.
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Навального доставили из спецприёмника в больницу
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Происшествия
Российский гонщик погиб во время соревнований в Московской области
Гонщик Сергей Боричев вылетел за пределы трассы во время соревнований в Подмосковье и погиб.
Обновлено в 07:53
Недвижимость
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья
Переход на эскроу-счета не повлиял на стоимость жилья Изменение законодательства об обязательном использовании эскроу-счетов практически не скорректировали стоимость первичного жилья: за месяц оно подорожало на 0,6% в среднем по России и на 1,1% в Москве.
Обновлено вчера в 17:20
Происшествия
Тело зарезанной блогерши нашли в чемодане в Москве
Обновлено в 08:33
Политика
Зеленский призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил всех верующих с Днем крещения Руси и призвал предстоятелей украинских церквей к диалогу.
Обновлено в 08:46
Авто
Названы топ-7 самых досадных летних неприятностей
Специалисты компании МЭТР – агрегатора услуг эвакуации и техпомощи, рассказали, с какими поломками россияне сталкиваются летом чаще всего.
Обновлено в 03:54
Спорт
Российские пловцы Рылов и Колесников взяли серебро и бронзу на ЧМ
Южноафриканский пловец Зейн Уодделл завоевал золото на дистанции 50 м на спине на чемпионате мира по водным видам спорта, передает ТАСС.
Обновлено в 07:14
Кино
Муж погибшей актрисы Никоновой рассказал детали ее гибели
По словам Маркелова, на обратном пути во время перехода реки Текланика Никонова оступилась и упала, а намокший рюкзак утянул ее под воду.
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Наина Ельцина рассказала о серьезном разговоре с мужем
Вдова первого президента России Бориса Ельцина Наина рассказала о серьезном разговоре, который состоялся у нее с будущим супругом на берегу Волги.
Обновлено в 06:34
Политика
Джонсон заявил о неготовности Британии к «жесткому» Brexit
В случае успешной работы Британия должна стать «величайшим местом на земле», заявил Джонсон, а ближайшие три месяца его премьерства будут «поворотным моментом в британской истории».
Обновлено 25 июля в 08:35
Армия и оружие
Доля новейшего вооружения в ВМФ превысила 62%, заявил Путин
В военно-морском флоте России доля современных образцов техники и вооружения уже превысила 62 процента.
Обновлено в 07:56
Политика
СПЧ подготовит Путину доклад о несанкционированной акции в Москве
Совет по правам человека (СПЧ) при президенте подготовит Владимиру Путину доклад о прошедшей в Москве 27 июля несанкционированной властями акции «За честные выборы».
Обновлено в 04:48
Происшествия
Протестующие в Москве прорвали оцепление полиции
На проходящей в центре Москвы несогласованной акции протестующие прорвали оцепление полиции, видно из трансляции происходящего изданием «Дождь».
Обновлено вчера в 12:32
Общество
Дым от пожаров в Сибири дошел до Казахстана
Обновлено в 07:11
Футбол
Ульяновская «Волга» забила 6 голов клубу из поселка в Кубке России
Ульяновская "Волга" вышла в 1/64 финала Олимп-Кубка России.
Обновлено в 08:13