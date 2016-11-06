Футбол

Клопп извинился за свой забег в мерсисайдском дерби
Евро-футбол.ру
14:40

Ливерпуль — Эвертон
1 – 0
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Джердан Шакири
33′
63′
Тео Уолкотт
Адемола Лукман
Джердан Шакири
Наби Кейта
71′
Мохамед Салах
Дэниэл Старридж
75′
Фабиньо
77′
Джо Гомес
80′
Роберто Фирмино
Дивок Ориги
84′
88′
Андре Гомеш
89′
Бернард Анисио
Доминик Кэлверт-Льюин
90′
Гильфи Сигурдссон
90′+1′
Гильфи Сигурдссон
Курт Зума
Дивок Ориги
90′+6′
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп дал комментарий после победы над "Эвертоном" (1:0). После курьёзного гола Дивока Ориги на шестой компенсированной минуте на радостях Клопп совершил забег на футбольное поле.
Евро-футбол.ру14:40

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Тренер «Ливерпуля» Клопп извинился за забег на поле в матче с «Эвертоном»

Газета.Ru18:40

Юрген Клопп: «Я должен извиниться за празднование победного гола в дерби»

Матч ТВ15:26

Юрген Клопп: «Я должен извиниться за празднование победного гола в дерби»

Sportbox.RU15:26

Юрген Клопп: «Извиняюсь за свой забег. Не хотел проявить неуважение»

Спорт-Экспресс14:17

Клопп: «Понятия не имею, как мяч не влетел в ворота „Эвертона“ до перерыва»

Soccer.ru13:42

Клопп извинился за забег на поле. Он обнимался с вратарем после победного гола «Эвертону»

Sport24.ru14:42

Юрген Клопп: «Хотел извиниться за свой забег. Не хотел проявить неуважение»

Sports.ru13:45
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Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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