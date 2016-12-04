Футбол

Клопп: горжусь, как «Ливерпуль» сыграл в матче с «Наполи»
Чемпионат
18:52

Ливерпуль — Наполи
1 – 0
Матч завершён
Лига чемпионов, Групповой этап, сегодня
Стадион «Энфилд»
Вирджил ван Дейк
13′
Мохамед Салах
34′
40′
Калиду Кулибали
62′
Фабиан Руис
Петр Зелиньски
67′
Дрис Мертенс
Аркадиуш Милик
70′
Мариу Руй
Фаузи Гулам
Роберто Фирмино
Наби Кейта
79′
Мохамед Салах
83′
Джеймс Милнер
Фабиньо
85′
Трент Арнолд
Деян Ловрен
90′
Эндрю Робертсон
90′+1′
Садио Мане
90′+3′
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат матча с «Наполи» в заключительном туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча команд состоялась на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
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