Футбол
Клопп еще не определился с составом на матч с «Манчестер Сити»Матч ТВ вчера в 20:26
Суперкубок Англии, Финал
Стадион «Уэмбли»
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что у него остаются вопросы по составу на предстоящий матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 12:23, Ашберн
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