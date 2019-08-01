Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп отметил, что у него остаются вопросы по составу на предстоящий матч с «Манчестер Сити» за Суперкубок Англии.

Клопп еще не определился с составом на матч с «Манчестер Сити»

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