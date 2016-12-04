Футбол

Клопп – о судействе в матче с «ПСЖ»: «Мы выглядели как мясники»
Бомбардир.ру
17:57

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов против "ПСЖ" (1:2).
Бомбардир.ру17:57

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Клопп: «Арбитр должен быть готов к такой игре, но готовым он не выглядел»

Soccer.ru20:44

Юрген Клопп: Футболисты «ПСЖ» забивали, а мы принимали не самые лучшие решения

Советский спорт18:28

Клопп – о судействе в матче с «ПСЖ»: «Мы выглядели как мясники»

Бомбардир.ру17:57

Клопп о судействе: «Мы одна из самых чистых команд АПЛ, но сегодня мы выглядели как мясники»

Sports.ru17:46

Клопп: «Я не в том положении, чтобы давать советы другим командам, разве что меня спросят, как побеждать в финалах»

Евро-футбол.ру04:18
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Футбол

«Локомотив» обыграл «Галатасарай» в матче Лиги чемпионов

Московский "Локомотив" одержал победу над турецким "Галатасараем" в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов со счетом 2:0.
Обновлено в 18:55
Футбол

«Пари Сен-Жермен» победил дома «Ливерпуль» в матче Лиги чемпионов

Обновлено в 17:47
Футбол

Акинфеев, Игнашевич и Жирков снова сыграют за сборную России

Речь идет о полузащитниках Юрии Жиркове («Зенит») и Александре Самедове («Спартак»), защитнике Сергее Игнашевиче (ЦСКА, ныне тренер) и вратаре Игоре Акинфееве (ЦСКА).
Обновлено в 21:02
Футбол

Спаллетти уверен, что «Барселона» дома не проиграет «Тоттенхэму»

Главный тренер "Интера" Лучано Спаллетти прокомментировал гостевое поражение от "Тоттенхэма" (0:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов и оценил шансы своей команды на выход в плей-офф турнира.
Обновлено в 19:31
Футбол

Анри: «Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения»

Прощание с еврокубками не вызывает ни сожаления, ни облегчения. Самые главные баталии нас ждут в ближайших играх чемпионата.
Обновлено в 19:16
Футбол

Игорь Черевченко назвал веселым матч «Арсенала» против «Оренбурга»

Обновлено в 15:14
Футбол

Шатов и Жирков не помогут «Зениту» в матче с «Копенгагеном»

Полузащитники Олег Шатов и Юрий Жирков не могут петербургскому "Зениту" в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы против "Копенгагена", сообщает ТАСС.
Обновлено в 17:44
Футбол

ЦСКА поблагодарил болельщиков за поддержку в матче с «Викторией»

Обновлено в 15:01
Футбол

Софьян Ханни: «С Кононовым стал чувствовать себя свободнее»

Форвард "Спартака" Софьян Ханни прокомментировал изменения в своей игре после прихода в команду нового главного тренера Олега Кононова.
Обновлено в 16:28
Футбол

Иско чувствует «недостаток уважения» со стороны Солари

Испанская радиостанция Cadena Cope сообщила, что Иско чувствует "недостаток уважения" со стороны наставника и подумывает переехать в Англию.
Обновлено в 18:32
Футбол

Давид Вилья покидает «Нью-Йорк Сити»

Обновлено в 18:41
Футбол

Луис Адриано оказался в команде недели по версии FIFA 19

Нападающий «Спартака» Луис Адриано попал в команду недели по версии FIFA 19. На новой карточке бразильцу дали рейтинг «82».
Обновлено в 18:00
Футбол

«Ворскла» подтвердила, что матч с «Арсеналом» пройдет в Киеве

Пресс-служба полтавской "Ворсклы" подтвердила, что УЕФА назначил проведение матча в Лиге Европы против лондонского "Арсенала" в Киеве.
Обновлено в 15:58
Футбол

СМИ анонсировали уход из «Баварии» Франка Рибери и Арьена Роббена

Мюнхенская «Бавария» не будет продлевать контракты с ветеранами команды Арьеном Роббеном и Франком Рибери, сообщает Bild.
Обновлено в 12:43
Футбол

Швайнштайгер продлил контракт с «Чикаго Файр» на год

Полузащитник Бастиан Швайнштайгер подписал новый контракт с «Чикаго Файр».
Обновлено в 17:26
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Пари Сен-Жермен
Французский футбольный клуб
Профессиональный французский футбольный клуб из Парижа. Основан в 1970 году, выступает в Лиге 1. «Пари Сен-Жермен» семь раз становился чемпионом Франции, двенадцать раз выигрывал Кубок Франции и восемь раз Кубок французской лиги. Клуб добивался успеха на европейской арене, выиграв Кубок обладателей кубков УЕФА, обыграв в финале венский «Рапид».
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