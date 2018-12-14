Футбол

Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: парни сыграли превосходно
Чемпионат
вчера в 14:11

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, вчера
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (3:1).
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Юрген Клопп: «Мы играли с „МЮ“ и не думали о борьбе за титул»

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Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: парни сыграли превосходно

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В АПЛ не осталось команд, которые не обыгрывал Юрген Клопп

Sport24.ruвчера в 14:25
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 05:01, Ашберн
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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