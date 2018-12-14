Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (3:1).

Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: парни сыграли превосходно

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