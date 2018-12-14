Футбол

Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: парни сыграли превосходно
Чемпионат
14:11

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед
3 – 1
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
Садио Мане
24′
26′
Диого Далот
33′
Джесси Лингард
40′
Ромелу Лукаку
46′
Диого Далот
Маруан Феллайни
Наби Кейта
Джердан Шакири
70′
Джердан Шакири
73′
79′
Андер Эррера
Антони Марсьяль
Джердан Шакири
80′
Садио Мане
Джордан Хендерсон
84′
85′
Джесси Лингард
Хуан Мата
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу в домашнем матче 17-го тура АПЛ с "Манчестер Юнайтед" (3:1).
Чемпионат14:11

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Юрген Клопп: «Мы играли с „МЮ“ и не думали о борьбе за титул»

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Клопп — о победе «Ливерпуля» в матче с «МЮ»: парни сыграли превосходно

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Юрген Клопп: «Сегодня мы играли против „МЮ“, мыслей о чемпионстве не было»

Спорт-Экспресс13:50

Клопп: «Стараемся не думать о титуле, сегодня мы просто хотели обыграть МЮ»

Soccer.ru14:09

Юрген Клопп: «„МЮ“ не хотел играть от обороны, но мы их не выпускали»

Sports.ru13:49

В АПЛ не осталось команд, которые не обыгрывал Юрген Клопп

Sport24.ru14:25
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Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Манчестер Юнайтед
Футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Стретфорда, Большой Манчестер. Был основан в 1878 году под названием «Ньютон Хит», в 1902 году изменил название на «Манчестер Юнайтед». Один из самых популярных футбольных клубов в мире. Один из клубов - основателей английской Премьер-лиги в 1992 году.
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