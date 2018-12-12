Футбол

Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше»
Евро-футбол.ру
вчера в 04:29

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру голкипера Алиссона. На последних секундах матча с "Наполи" Алиссон совершил прекрасный сэйв после удара Милика, благодаря чему "Ливерпуль" удержал победу и вышел в плей-офф.
Евро-футбол.рувчера в 04:29

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Клопп: заплатил бы вдвое больше, если бы знал, что Алисон будет настолько хорош

Чемпионатвчера в 20:59

Юрген Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше, если бы знал, что он так хорош»

Спорт-Экспрессвчера в 12:58

Юрген Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше, если бы знал, что он настолько хорош»

Sports.ruвчера в 12:44

Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше»

Евро-футбол.рувчера в 04:29

Ключевой сейв в компенсированное время. Алиссон спас «Ливерпулю» сезон

LiveSport.ruвчера в 05:15
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Футбол

Реал — ЦСКА 0:3

Московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 12 декабря в Мадриде.
Обновлено вчера в 02:13
Футбол

Шахтер — Лион 1:1

Травмированы в том числе Кевин де Брюйне, Серхио Агуэро и Давид Сильва, который, кстати, и вырвал победу в первом матче в Зинсхайме на 87-й минуте.
Обновлено вчера в 07:32
Футбол

Ди Франческо: «Виктория» смотрелась лучше «Ромы, это недопустимо»

Наставник "Ромы" Эусебио ди Франческо прокомментировал поражение от чешской "Виктории" (1:2) в матче Лиги чемпионов.
Обновлено в 01:15
Футбол

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустит около двух месяцев

Полузащитнику «Валенсии» Гонсалу Гедешу в пятницу будет сделана операция по удалению грыжи.
Обновлено в 00:58
Футбол

Роберт Левандовски: Мы можем играть еще лучше, у нас большой потенциал

Наша позиционная игра была не очень хороша. Мы должны продолжить усердно работать.
Обновлено вчера в 19:41
Футбол

Египет хочет провести Кубок Африки-2019 вместо Камеруна

Министр спорта Египта Ашраф Собхи отметил, что его страна готова принять Кубок Африки 2019 года вместо Камеруна.
Обновлено в 00:43
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

Еще два матча чемпионата Франции перенесены из-за протестов в стране

Матчи 18-го тура чемпионата Франции "Нант" - "Монпелье" и "Ницца" - "Сент-Этьен" перенесены по соображениям безопасности из-за акций протестов "желтых жилетов", сообщается на сайте Профессиональной французской футбольной лиги.
Обновлено вчера в 10:06
Футбол

«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

Обновлено вчера в 11:59
Футбол

«Спартак» опроверг информацию о задержании футболиста на таможне

Обновлено вчера в 11:01
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Джикия обратился к Мамаеву и Кокорину

Защитник московского «Спартака» Георгий Джикия записал видеообращение к футболистам Александру Кокорину и Павлу Мамаеву.
Обновлено в 00:32
Футбол

Михаил Кержаков: «„Зенит“ выйдет на поле, чтобы победить»

Зенит завтра выйдет на поле, чтобы победить.
Обновлено вчера в 15:34
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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