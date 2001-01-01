Футбол

Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше»
Евро-футбол.ру
вчера в 04:29

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп отметил игру голкипера Алиссона. На последних секундах матча с "Наполи" Алиссон совершил прекрасный сэйв после удара Милика, благодаря чему "Ливерпуль" удержал победу и вышел в плей-офф.
Евро-футбол.рувчера в 04:29

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Клопп: заплатил бы вдвое больше, если бы знал, что Алисон будет настолько хорош

Чемпионатвчера в 20:59

Юрген Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше, если бы знал, что он так хорош»

Спорт-Экспрессвчера в 12:58

Юрген Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше, если бы знал, что он настолько хорош»

Sports.ruвчера в 12:44

Клопп: «Заплатил бы за Алиссона вдвое больше»

Евро-футбол.рувчера в 04:29
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Футбол

Реал — ЦСКА 0:3

Московский ЦСКА сыграет с мадридским «Реалом» в шестом туре группового этапа Лиги чемпионов. Матч пройдёт 12 декабря в Мадриде.
Обновлено вчера в 02:13
Футбол

Японец из «Гронингена» Доан может перейти в ЦСКА

ЦСКА интересуется полузащитником голландского «Гронингена» Рицу Доаном. Армейцы намерены приобрести японца зимой.
Обновлено вчера в 17:17
Футбол

Полузащитник «Валенсии» Гедеш пропустил 6-8 недель после операции

Как сообщает официальный сайт испанского клуба, процедура будет проведена в пятницу, после чего срок восстановления игрока сборной Португалии составит 6-8 недель.
Обновлено в 02:03
Футбол

«Шахтер» упустил победу над «Лионом» и вылетел из Лиги чемпионов

«Шахтер» не смог обыграть «Лион» и вылетел из ЛЧ.
Обновлено в 02:51
Футбол

«Зенит» встретится со «Славией» в матче Лиги Европы

Спортсмены встретятся со «Славией» в рамках группового этапа Лиги Европы. Матч примет стадион «Эден Арена».
Обновлено вчера в 22:22
Футбол

Нэвин: «Многие думают, что в „Манчестер Юнайтед“ мало хороших игроков»

Многие думают, что в "Манчестер Юнайтед" мало хороших игроков.
Обновлено в 02:49
Футбол

Кононов: «Спартаку» предстоит сыграть с «Вильярреалом» финал группы

Главный тренер московского "Спартака" Олег Кононов накануне встречи заключительного тура группового этапа Лиги Европы против испанского "Вильярреала" отметил важность поединка.
Обновлено вчера в 12:44
Футбол

«Зенит» требует у «Милана» 35 млн евро за Паредеса

Обновлено вчера в 11:59
Футбол

PIttsburgh Knights получила инвестиции от клуба «Питтсбург Стилерз»

Киберспортивная организация PIttsburgh Knights получила инвестиции от клуба NFL «Питтсбург Стилерз».
Обновлено в 02:24
Футбол

Лига Европы. Leon назвала фаворита матча Лацио – Айнтрахт

Матч 6 тура групповой стадии Лиги Европы Лацио – Айнтрахт состоится в четверг 13 декабря в 20:55 (МСК) на стадионе Олимпико.
Обновлено вчера в 22:37
Футбол

УНИКС обыграл «Уникаху» и продлил победную серию до 9 матчей

Обновлено вчера в 12:55
Футбол

«Аль-Айн» из ОАЭ вышел в четвертьфинал клубного ЧМ

Клуб из ОАЭ "Аль-Айн" обыграл новозеландский "Тим Веллингтон" в предварительном раунде клубного чемпионата мира.
Обновлено вчера в 13:23
Футбол

Гвардиола очень высоко оценил игру Фодена в матче с «Хоффенхаймом»

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола после победы над "Хоффенхаймом" (2:1) в матче 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов похвалил 18-летнего полузащитника своей команды Фила Фодена.
Обновлено вчера в 23:36
Футбол

Жоэль Матип выбыл на полтора месяца из-за перелома ключицы

Камерунский защитник футбольного клуба "Ливерпуль" Жоэль Матип сломал ключицу, он будет прооперирован и пропустит до шести недель, сообщается на официальном сайте английской команды.
Обновлено вчера в 13:27
Футбол

Защитник «Спартака» Жиго опроверг задержание в Шереметьеве

Защитник московского "Спартака" Самуэль Жиго опроверг информацию о том, что его задержали в аэропорту Шереметьево за перевозку элитных часов.
Обновлено вчера в 10:27
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
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