Футбол

Клопп: «Это не та „Бавария“, против которой мне доводилось играть»
Евро-футбол.ру
08:39

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал результаты жеребьёвки 1/8 финала Лиги чемпионов. Напомним, "Ливерпулю" предстоит встретиться с "Баварией".
Евро-футбол.ру08:39

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Юрген Клопп: «Встреча с „Баварией“? Будет непросто, интересно, и я с нетерпением жду этого»

Sportbox.RU08:39

Юрген Клопп: «Встреча с „Баварией“? Будет непросто, интересно, и я с нетерпением жду этого»

Матч ТВ08:39

Клопп: для «Ливерпуля» это хорошая жеребьёвка, «Бавария» — команда топ-уровня

Чемпионат08:00

Юрген Клопп: Для меня здорово поехать в Германию

Советский спорт07:56

Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»

LiveSport.ru09:10

Юрген Клопп: «Эта „Бавария“ отличается от той, с которой я играл раньше»

Sports.ru08:29

Клопп: «Матчи против „Баварии“ будут сложными, но интересными. С нетерпением жду встречи»

Sport24.ru07:43
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Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 11:24, Ашберн
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Форвард «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев принесут больше пользы обществу на футбольном поле, чем за решеткой.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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