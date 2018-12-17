Футбол

Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»
LiveSport.ru
09:10

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедшей в Швейцарии. Английский клуб начнет плей-офф главного клубного турнира со встречи с мюнхенской «Баварией».
LiveSport.ru09:10

Подробнее о событии

Юрген Клопп: «Встреча с „Баварией“? Будет непросто, интересно, и я с нетерпением жду этого»

Sportbox.RU08:39

Юрген Клопп: «Встреча с „Баварией“? Будет непросто, интересно, и я с нетерпением жду этого»

Матч ТВ08:39

Клопп: для «Ливерпуля» это хорошая жеребьёвка, «Бавария» — команда топ-уровня

Чемпионат08:00

Юрген Клопп: Для меня здорово поехать в Германию

Советский спорт07:56

Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»

LiveSport.ru09:10

Юрген Клопп: «Эта „Бавария“ отличается от той, с которой я играл раньше»

Sports.ru08:29

Клопп: «Матчи против „Баварии“ будут сложными, но интересными. С нетерпением жду встречи»

Sport24.ru07:43
Показать все источники
Автоматически обработан 7151 источник, обновлено в 13:03, Ашберн
Футбол

«Краснодар» сыграет с «Байером»

Обновлено в 09:21
Футбол

Гендиректор «Локомотива» покинет клуб до конца 2018 года

Генеральный директор московского "Локомотива" Илья Геркус покинет клуб до конца 2018 года, сообщает "Спорт Бизнес-Онлайн".
Обновлено в 12:48
Футбол

Луис пропустит около трех недель из-за травмы

Защитник «Атлетико» Филипе Луис получил травму задней поверхности бедра и пропустит около трех недель.
Обновлено в 12:55
Футбол

В понедельник Айртон станет футболистом «Спартака»

Обновлено вчера в 14:21
Футбол

«Торпедо» сыграет со старейшим клубом мира

"Торпедо" проведет товарищеский матч с английским "Шеффилдом" - старейшим клубом мира. Об этом сообщает официальный сайт торпедовцев.
Обновлено в 09:37
Футбол

Кононов рассказал об акциях против Глушакова

Обновлено в 10:56
Футбол

Кириченко и Томаров получили лицензию категории Pro

Главный тренер ФК "Уфа" Дмитрий Кириченко и руководитель аналитического отдела Сергей Томаров успешно сдали выпускные экзамены на получение тренерской лицензии категории Pro! pic.twitter.com/nvNrRzStDL – ФК УФА (@UfaFc) 17 декабря 2018 г. Все о турнире российской премьер-лиги - здесь.
Обновлено в 12:25
Футбол

Ибрагимович дал понять, что останется в MLS

Обновлено в 09:49
Футбол

Китайский клуб предложил «Барселоне» 65 млн евро за Малкома

По информации As, сразу несколько китайских клубов интересуются 21-летним бразильцем, один из них предложил за Малкома 65 миллионов евро.
Обновлено в 03:40
Футбол

Симеоне: «Уже 2 000 раз говорил, что однажды точно вернусь в „Интер“»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне в очередной раз заявил, что однажды будет работать в миланском «Интере», за который он выступал в качестве футболиста с 1997 по 1999 годы.
Обновлено в 04:56
Футбол

Футбольный клуб «Тосно» официально признан банкротом

В понедельник объявлено, что футбольный клуб официально признан банкротом.
Обновлено в 07:46
Футбол

Гарри Кейн: Мы знаем, что способны победить «Боруссию»

Нападающий Тоттенхэма Гарри Кейн прокомментировал результаты жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, по итогам которой английская команда сыграет с дортмундской Боруссией.
Обновлено в 11:31
Футбол

Недвед: «„Ювентусу“ достался сильный соперник»

Вице-президент туринского «Ювентуса» Павел Недвед прокомментировал итоги жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов.
Обновлено в 09:21
Футбол

«Зенит», «МЮ» и «Рома» претендуют на полузащитника «Стяуа» Мана

Как утверждает DigiSport, на 20-летнего полузащитника претендуют «Зенит», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фенербахче» и «Андерлехт».
Обновлено в 09:25
Футбол

Де Лигт выиграл премию Golden Boy

Защитник "Аякса" Маттейс де Лигт выиграл премию Golden Boy, сообщает Tuttosport.
Обновлено вчера в 22:14
ещё по теме
Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году и на следующий год вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на котором изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб «Эвертон». «Энфилд» вмещает порядка сорока пяти тысяч болельщиков, однако в настоящее время готовится его реконструкция, рассчитанная до 2018 года, после которой он будет вмещать порядка пятидесяти девяти тысяч человек.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное