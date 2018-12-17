Футбол

Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»
LiveSport.ru
09:10

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп высказал мнение о результатах жеребьевки 1/8 финала Лиги чемпионов, прошедшей в Швейцарии. Английский клуб начнет плей-офф главного клубного турнира со встречи с мюнхенской «Баварией».
LiveSport.ru09:10

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Юрген Клопп: «Встреча с „Баварией“? Будет непросто, интересно, и я с нетерпением жду этого»

Sportbox.RU08:39

Юрген Клопп: «Встреча с „Баварией“? Будет непросто, интересно, и я с нетерпением жду этого»

Матч ТВ08:39

Клопп: для «Ливерпуля» это хорошая жеребьёвка, «Бавария» — команда топ-уровня

Чемпионат08:00

Юрген Клопп: Для меня здорово поехать в Германию

Советский спорт07:56

Клопп: Я с нетерпением жду новой встречи с «Баварией»

LiveSport.ru09:10

Юрген Клопп: «Эта „Бавария“ отличается от той, с которой я играл раньше»

Sports.ru08:29

Клопп: «Матчи против „Баварии“ будут сложными, но интересными. С нетерпением жду встречи»

Sport24.ru07:43
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