Футбол

Клопп: «Все знают, насколько трудно играть в гостях у „Брайтона“»
Soccer.ru
вчера в 12:30

Все знают, насколько трудно играть в гостях у «Брайтона». Мы должны были действовать креативно в атаке против очень хорошо организованной обороны.
Soccer.ruвчера в 12:30

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Клопп: «Все знают, насколько трудно играть в гостях у „Брайтона“»

Soccer.ruвчера в 12:30

Юрген Клопп: Нельзя сравнить такой футбол с оперой, но это по-прежнему хорошая песня

Советский спортвчера в 17:41

Клопп: игра «Ливерпуля» против «Брайтона» не опера, но всё ещё хорошая песня

Чемпионатвчера в 17:04

Юрген Клопп — о победе над «Брайтоном»: «Это была не футбольная опера, но все равно неплохая песня»

Матч ТВвчера в 13:50

Юрген Клопп — о победе над «Брайтоном»: «Это была не футбольная опера, но все равно неплохая песня»

Sportbox.RUвчера в 13:50

Клопп – о матче с «Брайтоном»: «Я думаю, это было самое зрелое наше выступление»

Бомбардир.рувчера в 16:56

Юрген Клопп: «Игра „Ливерпуля“ в матче с „Брайтоном“ - не опера, но все еще хорошая песня»

Спорт-Экспрессвчера в 20:58
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Армия и оружие

Замену пистолету Макарова пустят в производство

Обновлено вчера в 23:06
Происшествия

Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»

Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено вчера в 03:35
Политика

Трамп скрыл от своей администрации детали встречи с Путиным

По информации издания, после первой беседы с Путиным Трамп дал указание переводчику, работавшему на встрече, хранить содержание переговоров в секрете и даже забрал у него рабочие записи.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

Марадона успешно перенес операцию

Обновлено в 00:18
Армия и оружие

В SDF заявили о задержании боевиков ИГ с российским гражданством

Обновлено вчера в 20:59
Космос

Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом

Обновлено вчера в 03:53
Политика

Bild узнал о письмах посла США немецким компаниям с угрозами санкций

В распоряжении немецкого таблоида Bild оказались письма американского посла в Германии Ричарда Гренелла, адресованные представителям ряда немецких компаний.
Обновлено вчера в 19:43
Хоккей

Шайба Панарина принесла «Коламбусу» победу в матче НХЛ с «Вашингтоном»

Обновлено вчера в 22:47
Общество

Украинцы высмеяли новый закон о «сексе по согласию»

Поправки в украинский Уголовный кодекс о квалификации сексуальных преступлений вызвали широкий общественный резонанс среди украинцев и породили множество шуток.
Обновлено вчера в 21:11
Общество

Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице

Обновлено вчера в 10:26
Общество

HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами

Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено вчера в 05:39
Происшествия

В МВД отреагировали на похороны криминального авторитета в Амурске

Пользователи утверждали, что для похорон криминального авторитета Зарубина инспекторы ДПС перекрыли движение, а гроб несут, среди прочих, глава местной полиции и прокурор.
Обновлено 10 января в 03:37
Экономика

«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%

Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено вчера в 06:37
Происшествия

В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими

Неизвестные обстреляли автомобиль с сотрудниками правоохранительных органов на федеральной автодороге «Кавказ» в Ингушетии 12 января.
Обновлено вчера в 14:24
Происшествия

Около 20 человек погибли при обрушении угольной шахты в Китае

В результате обрушения перекрытия угольной шахты в провинции Шэньси на северо-западе Китая погибли 19 человек, сообщает агентство «Синьхуа».
Обновлено вчера в 21:09
Политика

The National Interest назвал «союз России и Китая» «кошмаром» США

Как сообщает издание, Соединённые Штаты утратили выгодное положение, которое они занимали во второй половине холодной войны, когда отношения между ними и СССР и Китаем по отдельности были значительно лучше, чем между Москвой и Пекином.
Обновлено вчера в 20:38
Здоровье

Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах

Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 09:54
Спорт

Евгений Плющенко попал в больницу

36-летний российский фигурист, двукратный олимпийский чемпион Евгений Плющенко был госпитализирован 10 января в одно из медицинских учреждений Москвы.
Обновлено вчера в 14:19
Армия и оружие

Япония создаст ударные самолеты электронной войны

Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника, сообщает 13 января газета «Иомиури».
Обновлено вчера в 20:43
Политика

Киев хочет передать Константинополю храм с могилой основателя Москвы

Президент Украины Петр Порошенко вместе с главой украинской "новой церкви" Епифанием в субботу посетил храм Спаса на Берестове, где похоронен основатель Москвы князь Юрий Долгорукий, пишет Strana.ua.
Обновлено вчера в 17:06
Политика

На границе США и Мексики обнаружили туннель

Обновлено вчера в 19:59
Происшествия

В ДТП в Швеции погибли шесть иностранцев

Обновлено вчера в 18:34
Политика

В конгрессе США намерены провести слушания по встречам Трампа и Путина

Комитет Палаты представителей США по иностранным делам намерен провести слушания по встречам президента Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина.
Обновлено вчера в 23:56
Хоккей

3 очка Кучерова помогли «Тампе» обыграть «Баффало»

Обновлено вчера в 21:42
Происшествия

На Украине загорелся нефтехимический завод

На украинском нефтехимическом заводе «Карпатнефтехим», расположенном в городе Калуш Ивано-Франковской области страны, произошел пожар.
Обновлено вчера в 18:46
Автоспорт

«КАМАЗ-мастер» потерял еще один экипаж на «Дакаре»

Ранее экипаж команды "КАМАЗ-мастер" навестил в больнице фаната, который попал под колеса российского грузовика во время пятого этапа ралли-марафона "Дакар".
Обновлено вчера в 23:33
Происшествия

У берегов Японии обнаружили деревянную шхуну с двумя людьми на борту

Обновлено вчера в 23:50
Происшествия

Летевший в Махачкалу самолет вынужденно вернулся в аэропорт Сургута

Обновлено в 00:19
Транспорт

В Москве планируется строительство новой линии метро

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин заявил, что в Москве в 2021—2022 годах могут начать строительство ветки метро в Рублёво-Архангельское.
Обновлено вчера в 21:29
Политика

Рейтинг Трампа снизился на фоне рекордного шатдауна в США

Согласно последнему опросу издания The Hill и исследовательской компании HarrisX, в январе рейтинг одобрения американцами деятельности президента США Дональда Трампа составил 44%.
Обновлено вчера в 22:39
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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