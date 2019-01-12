Футбол

Клопп: «Все знают, насколько трудно играть в гостях у „Брайтона“»
Soccer.ru
вчера в 12:30

Все знают, насколько трудно играть в гостях у «Брайтона». Мы должны были действовать креативно в атаке против очень хорошо организованной обороны.
Soccer.ruвчера в 12:30

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«Это была не футбольная опера, но вполне приличная песня». «Ливерпуль» увеличил отрыв от «Ман Сити»

Спорт день за днем03:20

Юрген Клопп: Нельзя сравнить такой футбол с оперой, но это по-прежнему хорошая песня

Советский спортвчера в 17:41

Клопп: игра «Ливерпуля» против «Брайтона» не опера, но всё ещё хорошая песня

Чемпионатвчера в 17:04

Юрген Клопп — о победе над «Брайтоном»: «Это была не футбольная опера, но все равно неплохая песня»

Sportbox.RUвчера в 13:50

Юрген Клопп — о победе над «Брайтоном»: «Это была не футбольная опера, но все равно неплохая песня»

Матч ТВвчера в 13:50

Клопп – о матче с «Брайтоном»: «Я думаю, это было самое зрелое наше выступление»

Бомбардир.рувчера в 16:56

Клопп: «Все знают, насколько трудно играть в гостях у „Брайтона“»

Soccer.ruвчера в 12:30
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«Ростов» объявил о подписании полузащитника «Анжи»

Обновлено в 02:50
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Зобнин начал тренировки без ограничений

Полузащитник "Спартака" Роман Зобнин начал тренировки без ограничений на сборе команды в Дубае (ОАЭ).
Обновлено в 01:50
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Болонья — Ювентус 0:2

«Ювентус» вышел в четвертьфинал Кубка Италии. В 1/8 финала туринцы одержали победу над «Болоньей».
Обновлено вчера в 16:39
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Голы Виллиана и Педро принесли победу «Челси» над «Ньюкаслом»

Обновлено вчера в 14:26
Футбол

Марадона успешно прооперирован в Буэнос-Айресе

Обновлено в 00:15
Футбол

Тухель: «Буду спать спокойнее, если в „ПСЖ“ появится новый игрок»

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель заявил, что рассчитывает на трансферную активность клуба в январе.
Обновлено в 03:10
Футбол

Ивелин Попов решил перейти в «Ростов»

Есть у Попова и другие варианты - московское "Динамо", "Трабзонспор", а также клуб из ОАЭ и команда из Китая.
Обновлено в 00:26
Футбол

«Жирона» и «Алавес» сыграли вничью

"Жирона" и "Алавес" сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Испании (1:1). Хозяева поля набрали 24 очка и поднялись на 8-е место в турнирной таблице, гости с 32 баллами располагаются на 4-й строчке.
Обновлено вчера в 14:42
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Коноплянка намерен уйти из «Шальке»

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка намерен уйти из «Шальке».
Обновлено в 01:53
Футбол

Саутгейт может возглавить «Манчестер Юнайтед»

Руководство «Манчестер Юнайтед» включило Гарета Саутгейта в число кандидатов на пост главного тренера команды.
Обновлено вчера в 16:00
Футбол

Эрнесто Вальверде: «У „Барсы“ есть место для нового нападающего»

Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде прокомментировал слухи о возможном трансфере нападающего.
Обновлено вчера в 13:03
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«Сент-Этьен» победил «Генгам», «Ницца» обыграла «Бордо»

"Сент-Этьен" на выезде обыграл "Генгам" в 20-м туре чемпионата Франции - 1:0. Единственный мяч в этой встрече забил полузащитник Вахби Хазри.
Обновлено вчера в 16:01
Футбол

Полузащитник «Зенита» Паредес намекнул на переход в «Челси»

Аргентинский хавбек петербургского «Зенита» Леандро Паредес намекнул на скорый переход в лондонский «Челси».
Обновлено вчера в 17:20
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«Крылья Советов» вышли из отпуска

Пресс-служба "Крыльев Советов" сообщила, что команда вышла из отпуска. В данный момент футболисты проходят углубленный медицинский осмотр.
Обновлено в 01:24
Футбол

Тульский «Арсенал» объявил о переходе защитника БАТЭ Володько

Защитник БАТЭ Максим Володько продолжит карьеру в тульском «Арсенале», сообщает официальный сайт российского клуба.
Обновлено вчера в 14:52
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Ливерпуль
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из одноимённого города, расположенного в графстве Мерсисайд. Был основан в 1892 году; в следующем году вступил в Футбольную лигу Англии. С момента своего создания проводит домашние игры на стадионе «Энфилд». Стадион был построен в 1884 году, на нём изначально играл другой ливерпульский футбольный клуб, «Эвертон». В настоящий момент «Энфилд» вмещает порядка пятидесяти четырёх тысяч болельщиков.
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