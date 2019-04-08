Футбол
Клопп: «Все хотят в соперники „Порту“, пока не получат „Порту“»Sport24.ru 10:38
Все хотят в соперники «Порту», пока не получат «Порту». А те, кто разбирается в футболе, не хотят «Порту». Но, к слову, они и «Ливерпуль» не хотели.
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Правительство нашло еще один способ удержать цены на бензин
Правительство рассматривает еще одну меру для сдерживания роста цен на бензин на внутреннем рынке — отказ от возврата НДС независимым трейдерам, продающим топливо за границу, подтвердил начальник департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов, которого цитирует ТАСС.
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Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
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Происшествия
Станцию метро «Приморская» закрыли из-за бесхоза
В понедельник, 8 апреля, станцию метро "Приморская" закрыли из-за бесхозного предмета на вход и выход.
Обновлено в 14:25
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что страна сейчас "зажата долгом".
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Транспорт
Нарушителей ПДД вычислят по радарам военных
В России водителей начнут штрафовать по данным радаров и регистраторов Военной автоинспекции (ВАИ).
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Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
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В Петербурге погибла женщина из-за прорыва трубы с кипятком
В Санкт-Петербурге из-за прорыва трубы с кипятком в многоквартирном доме на 2-й Комсомольской улице погибла женщина, пишет в понедельник, 8 апреля, портал 78.ru.
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Российская фигуристка Анастасия Шакун признана виновной в нарушении антидопинговых правил, сообщает пресс-служба Международного союза конькобежцев (ISU).
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ЦБ зафиксировал рекордный отток зарубежных инвестиций из России
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Порошенко назвал Зеленского прекрасным актером
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