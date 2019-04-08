Футбол

Клопп: «Все хотят в соперники „Порту“, пока не получат „Порту“»Sport24.ru 10:38

Ливерпуль — Порту
завтра
в 15:00
Лига чемпионов, Четвертьфинал
Стадион «Энфилд»
Все хотят в соперники «Порту», пока не получат «Порту». А те, кто разбирается в футболе, не хотят «Порту». Но, к слову, они и «Ливерпуль» не хотели.
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