Футбол
Клопп: «В матче с „Хаддерсфилдом“ у нас получалось практически всё»Soccer.ru 17:47
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал победу над «Хаддерсфилдом». Мы довольны победой, теперь будем настраиваться на следующую игру.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 20:18, Ашберн
Музыка
Дочь Алсу победила в шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 17:29
Автоспорт
Даниил Квят разбил болид перед гонкой «Формулы-1»
Даниил Квят попал в аварию во время пятничной тренировки на Гран-при Азербайджана в Баку — четвертом этапе чемпионате мира «Формулы-1».
Обновлено в 13:02
Кино
Настоящая казачка: умерла Элина Быстрицкая
Уже в 1955 году, после главной роли (кстати, снова врача) в мелодраме «Неоконченная повесть», читатели газеты «Советская культура» назвали Быстрицкую лучшей актрисой года — ее обаятельная, но сильная Елизавета Муромцева, не сдающаяся перед лицом, казалось бы, непреодолимого рока, пришлась по душе первому послевоенному поколению.
Обновлено в 05:10
Шоу-бизнес
Лишние 9 кг: Малышева посоветовала Сябитовой похудеть
Обновлено в 16:15
Армия и оружие
В НАТО ответили на призыв прекратить военную активность у границ РФ
Ранее начальник Генштаба российских Вооруженных Сил Валерий Герасимов заявил, что Россия вынуждена усилить состав войск Западного и Южного военных округов в ответ на наращивание военной активности США и НАТО.
Обновлено в 19:17
Шоу-бизнес
Скорую помощь заметили у резиденции принца Гарри и Меган Маркл
Появление автомобиля скорой помощи у загородной резиденции королевской семьи Фрогмор-хаус, где в настоящее время проживают принц Гарри и Меган Маркл, породило бурные слухи о том, что первенец герцога и герцогини Сассекской появился на свет.
Обновлено в 16:55
Авто
Посмотрите, как гиперкары Koenigsegg проверяют на прочность
На канале APEX ONE на YouTube появилось видео, в котором прототипы гиперкаров шведской компании Koenigsegg прыгают на кочках и попадают в ямы, их бьют молотками и тестируют на специальных стендах.
Обновлено в 14:00
Экономика
В ЕС прекратили выпуск банкнот по 500 евро
Европейский центральный банк (ЕЦБ) прекратил выпуск банкнот достоинством 500 евро.
Обновлено в 12:28
Политика
Макрон предложил реформировать Шенгенскую зону
Президент Франции Эмманюэль Макрон выступил за реформу Шенгенской зоны, поскольку Дублинское соглашение о распределении беженцев больше не работает.
Обновлено вчера в 14:47
Общество
Как производят телевизоры в Китае. Экскурсия на фабрику Sansui (Bibang Digital Technology co)
Фабрика является частью группы компаний Bibang Digital Technology co. В цехах предприятия производят не только телевизоры, но и акустические системы, мобильные телефоны и другую продукцию.
Обновлено в 11:20
Политика
Стало известно об отказе Зеленского встретиться с Путиным один на один
«Зеленский сказал нам, что не хочет говорить с Путиным один на один, а начать переговоры с ним в рамках "нормандского формата", то есть вместе с канцлером Германии и президентом Франции», — сказал Квасьневский.
Обновлено в 11:05
Автоспорт
Райкконен: Сегодня Формула 1 выглядела как любители
Лучшим результатом Alfa Romeo во второй тренировке в Баку стало двенадцатое время Антонио Джовинацци.
Обновлено в 13:47
Шоу-бизнес
Сергей Лазарев рассказал, как решился на сына вне брака
Певец умудрялся скрывать ребенка целых два года, однако журналистам удалось заполучить видеозапись, на которой артист вместе с мальчиком выходит из храма.
Обновлено в 12:07
Музыка
Организаторы ПМЭФ объявили звезд, которые выступят на Дворцовой в июне
Стало известно, какие звезды выступят на концерте на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума, который состоится с 6 по 8 июня.
Обновлено в 14:36
Политика
В США Марию Бутину приговорили к 18 месяцам тюрьмы
Обновлено в 11:11
Происшествия
Три новых взрыва прогремели на Шри-Ланке
Еще три взрыва произошли на острове Шри-Ланка в пятницу, 26 апреля. Инцидент произошел в городе Калмунай на востоке страны.
Обновлено в 11:39
Политика
Генсек ООН прокомментировал выход США из договора о торговле оружием
Международный договор о торговле оружием был открыт для подписания в США в 2013 году и вступил в силу в 2014 году при условии, что его ратифицировали 50 стран — членов ООН.
Обновлено в 17:13
Наука
Манипулятор со структурой позвоночника научили сопротивляться кручению
Структура из чередующихся 3D-печатных «позвонков» позволяет манипулятору изгибаться в двух направлениях и сопротивляться кручению.
Обновлено в 12:40
Религия
Страстная пятница начинается у православных верующих
На утрене читаются 12 Евангелий Святых Страстей Христовых. На вечерне выносится плащаница и поется Канон о распятии Спасителя.
Обновлено в 02:11
Шоу-бизнес
Анна Семенович удивила поклонников фотографиями без макияжа
Популярная исполнительница Анна Семенович на днях решила порадовать своих поклонников в социальной сети Instagram, опубликовав пару фотографий без макияжа.
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Больная раком Кузьмина: думаю о смерти постоянно
Экс-супруга режиссера Дмитрия Месхиева актриса Кристина Кузьмина в эфире передачи "Судьба человека" рассказала о борьбе с раком.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин поручил определить порядок изъятия земли за пожарные нарушения
До 1 июля правительство должно подготовить проекты нормативных актов, которые позволят закрепить в законодательстве понятия «ландшафтный (природный) пожар» и «лесной пожар», а также разделить сферы ответственности между ведомствами в этой сфере.
Обновлено в 16:27
Политика
Российская компания ответила на обвинения в порче нефти
Компания «Самаратранснефть-Терминал» не виновата в загрязнении нефти в трубопроводе «Дружба», заявил первый заместитель ее генерального директора Антон Томилов.
Обновлено в 14:50
Политика
Зеленский улетел отдыхать в Турцию
Победитель выборов президента на Украине Владимир Зеленский уехал на отдых в Турцию.
Обновлено в 02:07
Политика
В «Нафтогазе» признали, что беспомощны без российского газа
Исполнительный директор НАК "Нафтогаз Украины" Юрий Витренко в интервью YouTube-каналу "skrypin.ua" признался, что у компании нет технической модели работы украинской ГТС после прекращения транзита российского газа.
Обновлено в 05:40
Политика
ЦИК Украины принял оригиналы протоколов голосования на выборах
Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Центризбирком тянет с объявлением результатов выборов президента Центральная избирательная комиссия Украины приняла оригиналы протоколов голосования во втором туре президентских выборов от всех 199 окружных избирательных комиссий, передает РИА Новости со ссылкой на сообщение ЦИК.
Обновлено в 06:06
Общество
Новый порядок проведения диспансеризации утвердили в России
В России утвердили новый порядок проведения профосмотров и диспансеризации.
Обновлено в 10:44
Авто
Составлен рейтинг главных проблем петербургских водителей
Обновлено в 14:28
Авто
Lada 4x4 получит полностью независимую подвеску
Цены на модель начинаются от 518 900 рублей.
Обновлено в 06:03