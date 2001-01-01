Футбол

Клопп: «В большинстве стран первый гол „Бернли“ не засчитали бы»Бомбардир.ру 12:29

Ливерпуль — Бернли
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
6′
Эшли Вествуд
Алиссон
7′
Роберто Фирмино
19′
Садио Мане
29′
Роберто Фирмино
68′
Джорджиньо Вейналдум
Джордан Хендерсон
69′
Фабиньо
71′
Адам Лаллана
Наби Кейта
77′
79′
Крис Вуд
Питер Крауч
79′
Джеффри Хендрик
Йоханн Берг Гудмундссон
Трент Арнолд
Дэниэл Старридж
86′
86′
Эшли Барнс
Матей Выдра
90′+1′
Йоханн Берг Гудмундссон
Садио Мане
90′+3′
Первый гол от «Бернли», может, был из-за ветра [Эшли Вествуд забил ударом с углового]. В большинстве стран его бы не засчитали, нельзя так вести себя во вратарской.
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