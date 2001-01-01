Футбол

Клопп: «В большинстве стран гол „Бёрнли“ с углового не засчитали бы»Евро-футбол.ру 11:01

Ливерпуль — Бернли
4 – 2
Матч завершён
Чемпионат Англии, сегодня
Стадион «Энфилд»
6′
Эшли Вествуд
Алиссон
7′
Роберто Фирмино
19′
Садио Мане
29′
Роберто Фирмино
68′
Джорджиньо Вейналдум
Джордан Хендерсон
69′
Фабиньо
71′
Адам Лаллана
Наби Кейта
77′
79′
Крис Вуд
Питер Крауч
79′
Джеффри Хендрик
Йоханн Берг Гудмундссон
Трент Арнолд
Дэниэл Старридж
86′
86′
Эшли Барнс
Матей Выдра
90′+1′
Йоханн Берг Гудмундссон
Садио Мане
90′+3′
В ситуации с голом "Бёрнли" с углового, возможно, немного подул ветер. В большинстве стран этот гол не засчитали бы.
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