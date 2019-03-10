Футбол
Клопп: «В большинстве стран гол „Бёрнли“ с углового не засчитали бы»Евро-футбол.ру 11:01
|6′
Эшли Вествуд
Алиссон
|7′
Роберто Фирмино
|19′
Садио Мане
|29′
Роберто Фирмино
|68′
Джорджиньо Вейналдум
Джордан Хендерсон
|69′
Фабиньо
|71′
Адам Лаллана
Наби Кейта
|77′
|79′
Крис Вуд
Питер Крауч
|79′
Джеффри Хендрик
Йоханн Берг Гудмундссон
Трент Арнолд
Дэниэл Старридж
|86′
|86′
Эшли Барнс
Матей Выдра
|90′+1′
Йоханн Берг Гудмундссон
Садио Мане
|90′+3′
|69%
|Владение мячом
|31%
|81%
|Процент точных передач
|61%
|8
|Удары в сторону ворот
|–
|5
|Удары в створ ворот
|2
|–
|Сейвы вратарём
|1
|2
|Офсайды
|7
|7
|Угловые
|3
|7
|Отборы
|7
|4
|Фолы
|6
|2
|Желтые карточки
|–
|–
|Красные карточки
|–
Ливерпуль
Расстановка 4‑3‑3
13
Алиссон
15
Старридж
32
Матип
4
ван Дейк
26
Робертсон
14
Хендерсон
3
Фабиньо
8
Кейта
11
Салах
9
Фирмино
2 ×
10
Мане
2 ×
1
Хитон
26
Бардсли
5
Тарковски
6
Ми
3
Тэйлор
7
Гудмундссон
18
Вествуд
4
Корк
31
Макнил
27
Выдра
15
Крауч
Бернли
Расстановка 4‑4‑2
В ситуации с голом "Бёрнли" с углового, возможно, немного подул ветер. В большинстве стран этот гол не засчитали бы.
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