Футбол

Клопп: «„Тоттенхэм“ не выпадал из чемпионской гонки»
Евро-футбол.ру
15:09

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил выступление "Тоттенхэма" в нынешнем сезоне.
Евро-футбол.ру15:09

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Юрген Клопп: Для меня «Тоттенхэм» никогда не выпадал из гонки за чемпионство

Советский спорт10:28

Клопп: «„Тоттенхэм“ не выпадал из чемпионской гонки»

Евро-футбол.ру15:09

Клопп: у «Тоттенхэма» 8 или 9 игроков провели весь ЧМ, их выступление впечатляет

Чемпионат14:55

Юрген Клопп: «„Тоттенхэму“ было сложнее всех провести предсезонную подготовку, 8-9 игроков полностью провели ЧМ-2018»

Sports.ru14:05

Клопп сделал комплимент «Тоттенхэму» и спел для пресс-атташе «Ливерпуля»

Sportbox.RU19:04

Клопп считает, что «Тоттенхэм», «Челси» и «Арсенал» остаются в чемпионской гонке АПЛ

Sport24.ru10:17
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Происшествия

Гигантский метеорит упал в Хабаровском крае

Обновлено в 01:17
Экономика

Силуанов заявил о необходимости реформировать Росстат

Росстат нуждается в обновлении принципов и методов работы, ему нужно обеспечить коммуникацию с налоговой службой.
Обновлено в 13:11
Происшествия

В Ливерпуле автомобиль въехал в толпу пешеходов

Автомобиль врезался в толпу пешеходов в британском городе Ливерпуль, два человека получили ранения, сообщает газета Daily Star.
Обновлено в 19:53
Политика

Моряк ВМС Украины написал письмо из СИЗО

Один из задержанных в Керченском проливе украинских моряков Андрей Эйдер написал письмо из московского СИЗО.
Обновлено в 19:40
Транспорт

Лимит скорости на российских дорогах задумали повысить

На платных трассах М-4 и М-11 лимит повысят до 130 километров в час на новых участках.
Обновлено в 20:59
Политика

Марию Бутину отказались переводить из изолятора

Обновлено в 16:44
Общество

Бурейская ГЭС проработает 50 дней

Обновлено в 13:13
Происшествия

В Тольятти убита 16-летняя вице-чемпионка по плаванию

16-летняя пловчиха найдена убитой в Тольятти, сообщил 24 декабря телеканал НТВ.
Обновлено в 15:31
Происшествия

Приплывшего летом на Чукотку американца отправили в Москву

Судебные приставы сопроводили в Москву американца Джона Мартина, который в августе приплыл с Аляски на Чукотку и был задержан российскими пограничниками.
Обновлено в 21:43
Политика

Губернатор мексиканского штата погибла в авиакатастрофе

"Мои глубочайшие соболезнования родственникам сенатора Рафаэля Морено Валье и его жены, губернатора Пуэбла Марты Эрика Алонсо", - написал президент Мексики в своем твиттере.
Обновлено в 19:30
Культура

Кевин Спейси записал видеообращение от лица героя «Карточного домика»

Обновлено в 19:36
Политика

Белый дом подтвердил, что Эрдоган пригласил Трампа посетить Турцию

Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган пригласил американского коллегу Дональда Трампа нанести визит в Турцию, подтвердил Белый дом ранее распространенную турецкими СМИ информацию.
Обновлено в 21:10
Происшествия

СК проверит факты издевательств вожатого над детьми на Камчатке

Обновлено в 20:32
Происшествия

Сын владельца «Уралкалия» пошел на вечеринку после трагедии в Соликамске

Сын владельца «Уралкалия» Никита Мазепин после трагедии на шахте в Соликамске пошел на вечеринку в московский клуб Secret Room.
Обновлено в 05:19
Политика

Россия гарантировала поставки газа в Европу и без соглашения с Киевом

Россия готова обеспечить поставки газа по долгосрочным контрактам в Европу при любых обстоятельствах, и даже если не удастся достигнуть договоренностей по транзиту топлива через Украину.
Обновлено в 18:43
Политика

Санта-Клаус вторгся в российское воздушное пространство

Сообщается, что традиционно Санта-Клаус стартовал из своей резиденции на Северном полюсе.
Обновлено в 19:50
Энергетика

Стоимость нефти упала до уровня августа 2017 года

Ниже 51 доллара за баррель нефть последний раз опускалась только 31 августа 2017 года, сообщает ТАСС.
Обновлено в 14:05
Политика

Украинский генерал заявил об утрате Киевом поддержки Запада

Украина постоянно создает проблемы странам Запада и поэтому фактически утратила их поддержку, заявил бывший министр обороны Украины, генерал армии Александр Кузьмук.
Обновлено в 21:36
Политика

Лукашенко заявил о важности отношений с Россией

Ранее президент Белоруссии пожаловался, что в Москве больше не воспринимают отношения с Минском как братские.
Обновлено в 17:02
Политика

В США вновь зажглись огни на главной рождественской ели

Гирлянда на главной рождественской ели США, которую ранее повредил неизвестный, вновь зажглась, сообщила Служба национальных парков США.
Обновлено в 20:45
Происшествия

Суд в США обязал КНДР выплатить семье умершего студента $501 млн

Американский суд предписал правительству КНДР выплатить компенсацию в размере $501 млн семье американского студента Отто Уормбиера, умершего вскоре после заключения в Северной Корее.
Обновлено в 16:12
Происшествия

Знаменитый ученый насмерть замерз в Москве

Обновлено в 06:32
Экономика

Параллельный «Мир»: клиентов оценят по платежам за услуги ЖКХ

Национальная система платежных карт (НСПК, оператор карты «Мир») запускает собственную систему оценки состоятельности клиентов, рассказали «Известиям» в организации.
Обновлено в 16:01
Политика

Правительство России ужесточило правила хранения оружия

Правительство России ужесточило требования по хранению оружия.
Обновлено в 06:50
Общество

Алеся Семеренко стала победительницей конкурса «Мисс Москва — 2018»

В финале конкурса «Мисс Москва — 2018» победу одержала 24-летняя Алеся Семеренко, переехавшая в столицу из Краснодарского края.
Обновлено в 20:22
Авто

АвтоВАЗ подготовит восемь новых моделей

К 2026 году в линейке компании появятся 8 новых и 9 рестайлинговых моделей. Концерн АвтоВАЗ подвел итоги уходящего года.
Обновлено в 08:41
Космос

Космонавт Прокопьев: отверстие в «Союзе» просверлили изнутри

Щель в бытовом отсеке корабля «Союз-МС-09» образовалась из-за того, что кто-то просверлил дырку изнутри.
Обновлено в 05:55
Политика

В Киеве побоялись утраты документов об «украинском Крыме»

Экс-глава Службы внешней разведки Украины Николай Маломуж во время чата на сайте украинского агентства "Главред" заявил о том, что Киеву не стоило отменять выгодные для страны положения договора о дружбе с Россией, так как без этого соглашения не останется ни одного документа, "который бы свидетельствовал о том, что Крым украинский".
Обновлено в 17:17
Транспорт

В ГИБДД призвали пересмотреть штрафы за превышение скорости

ГИБДД уже до 1 марта 2019 года выдвинет предложения по введению ответственности за превышение скорости на 10 км/ч.
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Общество

Телецентр «Останкино» требует 164 млн рублей с «Первого канала»

ФГУП подал к каналу два иска – на 74 и на 89,5 млн руб. Представитель "Останкино" подтвердил подачу исков.
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Юрген Клопп
Немецкий футболист
Немецкий футболист и тренер, ныне работает в английском клубе «Ливерпуль». Получил признание во время работы в футбольном клубе «Майнц 05», где играл с 1990 по 2001 год и вслед за этим тренировал команду с 2001 по 2008 год.
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Тоттенхэм Хотспур
Британский футбольный клуб
Английский профессиональный футбольный клуб из Лондона, выступающий в Премьер-лиге. Основан в 1882 году. Прозвище клуба - «шпоры». Домашний стадион клуба - «Уайт Харт Лейн». «Тоттенхэм Хотспур» стал первым клубом в XX веке, сделавшим домашний «дубль», выиграв и чемпионат, и Кубок Англии в сезоне 1960/1961.
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