Футбол
Клопп: «Только четыре команды могут каждый год тратить по 200-300 млн»Евро-футбол.ру 07:18
Люди говорят, что мы должны потратить ещё 200 или 300 млн. Только "Сити" и "ПСЖ" могут тратить каждый год столько, хотя, к ним присоединились "Барселона" и мадридский "Реал". У нас всё хорошо, я доволен командой, мы счастливы, - заявил немец клубному телевидению "красных".
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Юрген Клопп: «Только „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“ могут тратить 300 миллионов фунтов каждый год»
Спорт-Экспрессвчера в 23:03
Автоматически обработан 7331 источник, обновлено в 11:23, Вашингтон
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