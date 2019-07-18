Люди говорят, что мы должны потратить ещё 200 или 300 млн. Только "Сити" и "ПСЖ" могут тратить каждый год столько, хотя, к ним присоединились "Барселона" и мадридский "Реал". У нас всё хорошо, я доволен командой, мы счастливы, - заявил немец клубному телевидению "красных".

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Клопп: «Только четыре команды могут каждый год тратить по 200-300 млн»

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