Футбол
Клопп: «Только четыре команды могут каждый год тратить по 200-300 млн»Евро-футбол.ру 07:18
Люди говорят, что мы должны потратить ещё 200 или 300 млн. Только "Сити" и "ПСЖ" могут тратить каждый год столько, хотя, к ним присоединились "Барселона" и мадридский "Реал". У нас всё хорошо, я доволен командой, мы счастливы, - заявил немец клубному телевидению "красных".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрген Клопп: «Только „Манчестер Сити“ и „ПСЖ“ могут тратить 300 миллионов фунтов каждый год»
Спорт-Экспрессвчера в 23:03
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 08:16, Ашберн
Здоровье
Воробьев пообщался с молодыми мамами
Обновлено в 07:50
Шоу-бизнес
Гамова отреагировала на флэшмоб в инстаграме Леди Гаги
Двукратная чемпионка мира по волейболу Екатерина Гамова прокомментировала флэшмоб, устроенный русскоязычными пользователями инстаграма на странице американской певицы Леди Гаги.
Обновлено вчера в 21:52
Общество
Ученый предупредил о рекордном росте температуры на Таймыре
Температура на Таймыре выросла за последнее десятилетие на 1,2 градуса, что выше среднего показателя по России и на планете, сказал РИА Новости ведущий научный сотрудник Главной геодезической обсерватории им. Воейкова Андрей Киселев.
Обновлено в 06:28
Транспорт
На Крымском мосту закончили укладку рельсов
Строители завершили укладку рельсов на железнодорожной части Крымского моста, сообщили журналистам в четверг в инфоцентре моста.
Обновлено в 07:40
Происшествия
CBS: с Кевина Спейси сняли обвинения в сексуальном насилии
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено вчера в 17:18
Общество
Исследование: Эйфелева башня стала самым фотографируемым местом в мире
Обновлено вчера в 20:57
Общество
Власти Москвы подали иск к Церетели на 55 млн рублей
В ноябре 2018 года со скульптора взыскали более 530 тыс. рублей — властям Москвы пришлось за свой счет сносить незаконные пристройки к мастерским в особняке Платона Зубова на Брянской улице, где находится Московский музей современного искусства Зураба Церетели.
Обновлено в 05:32
Политика
Стали известны подробности противостояния Зеленского и Кличко
Президент Украины Владимир Зеленский может снять мэра Киева Виталия Кличко с поста председателя Киевской городской государственной администрации (КГГА) и назначить на это место своего сторонника.
Обновлено в 06:50
Экономика
Кабмин выделил Иркутской области 14 млрд рублей на строительство жилья
Ранее, открывая заседание кабмина, премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что правительство выделит Иркутской области до 14,1 млрд рублей на строительство жилья.
Обновлено в 06:24
Происшествия
Жертвами пожара в студии аниме в Японии стали 10 человек
Как сообщало ИА REGNUM, возгорание в здании студии аниме в Киото началось в 10:30 18 июля. Причиной пожара стал умышленный поджог.
Обновлено в 01:58
Политика
Путин упростил украинцам получение российского паспорта
Президент Владимир Путин упростил украинцам получение российского гражданства.
Обновлено в 02:53
Армия и оружие
Минобороны России опровергло сообщения об участии в операции в Идлибе
«Распространяемая информация британского информационного агентства Reuters о якобы участии в боевых действиях российских сухопутных войск и специальных подразделений в провинции Идлиб (Сирия) — очередной фейк», — говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
Обновлено в 07:00
Футбол
Бывший заключенный рассказал о колонии Кокорина и Мамаева
Бывший заключенный Валентин Соколов рассказал об условиях содержания в исправительной колонии №4, куда были этапированы футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 03:47
Экономика
Госдума до конца июля отменит налоговую льготу на пальмовое масло
17 июля стало известно, что законопроект о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) на пальмовое масло до 20% будет внесен на рассмотрение Государственной думы 18 июля.
Обновлено в 07:25
Кино
Умерла советская актриса Валентина Зимняя
Обновлено в 05:27
Происшествия
Роспотребнадзор выявил источник заражения в крымском лагере
В крымском детском оздоровительном лагере "Лучистый", из которого с признаками острой кишечной инфекции госпитализированы 57 человек, в том числе 52 ребенка из Татарстана, работники столовой были носителями норовирусной инфекции.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Иран задержал танкер с контрабандной нефтью
Обновлено в 07:18
Происшествия
Генералу СК предъявили обвинение в терроризме
ТАСС адвокат Владимир Семенцов сообщил, что бывшему главе управления СК РФ по Волгоградской области Михаилу Музраеву предъявлены обвинения по п. "а" ч. 2 ст. 205 ("Террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору") и ч. 1 ст. 222 ("Незаконные приобретение, передача, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов") УК РФ.
Обновлено в 07:57
Политика
В Кремле оценили возможность личной встречи Путина и Зеленского
Возможность личной встречи президента России Владимира Путина и главы Украины Владимира Зеленского в настоящий момент не обсуждается.
Обновлено в 06:49
Общество
В правительстве РФ сообщили о сроках перехода на электронные паспорта
В свою очередь, вице-премьер Максим Акимов на брифинге после завершения совещания продемонстрировал журналистам образец электронного паспорта, а также рассказал о специальном приложении "Мой паспорт", которое будет работать на всех мобильных платформах, включая российскую разработку "Аврора", и позволит совершать множество операций.
Обновлено вчера в 18:12
Происшествия
Шесть человек пострадали в ДТП с автобусом в Екатеринбурге
В результате ДТП пострадали шесть человек, среди которых трое детей, сообщил в четверг ТАСС руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Обновлено в 06:27
Политика
Лукашенко сделал Путину предложение по интеграции
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил президенту России Владимиру Путину решить все спорные вопросы и подготовить программу стратегии действий по интеграции до 8 декабря, к 20-летию Союзного договора.
Обновлено в 07:33
Армия и оружие
В России заявили о готовности поставить Турции Су-35
Обновлено в 06:31
Происшествия
У жителя Краснодара во рту взорвался электронный гаджет
Обновлено в 08:02
Происшествия
Число отравившихся едой из автоматов в Москве выросло до 65 человек
В Москве отметили уже 65 случаев заболеваний острой кишечной инфекцией из-за отравления едой сети Healthy food.
Обновлено в 07:43
Гаджеты
Фитнес-браслет Honor Band 5 доступен для предзаказа
Honor Band 5 доступен для предзаказа. Презентация фитнес-браслета пройдет в Китае 23 июля.
Обновлено в 08:09
Музыка
Вайкуле поддержала Катамадзе, отказавшуюся выступать в России
Обновлено в 06:42
Политика
Зеленский: «партнеры Украины» убеждали не звонить Путину
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ему советовали не звонить российскому лидеру Владимиру Путину, утверждая, что это в интересах украинского народа.
Обновлено вчера в 13:12
Политика
Зеленский раскритиковал Парубия из-за несозванного заседания Рады
Президент Украины Владимир Зеленский обвинил спикера Верховной рады Андрея Парубия в бездействии из-за несозванного внеочередного заседания парламента.
Обновлено в 07:02