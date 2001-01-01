Футбол
Клопп: «Слава богу, у меня ещё будет время подумать, как остановить Месси!»Soccer.ru вчера в 19:21
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1) и поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Барселоной". Об игре "Ливерпуля" и выходе в полуфинал Я очень, очень счастлив, как вы можете себе представить.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Юрген Клопп: «Я еще никогда не думал, как остановить Месси, теперь будет время»
Комсомольская правда01:35
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 05:36, Ашберн
Политика
Медведев сообщил в Госдуме о 19 млн бедных россиян
В России сегодня зафиксировано почти 19 млн бедных, то есть живущих так, как жить не должны, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая с отчетом о деятельности правительства в Госдуме.
Обновлено вчера в 05:28
Политика
Зеленский заявил о готовности распустить Верховную раду Украины
Кандидат в президенты Украины шоумен Владимир Зеленский не исключил возможности досрочного роспуска Верховной рады в случае своего избрания главой государства.
Обновлено в 02:53
Финансы
ЦБ допустил ужесточение требований к банкам по валютным вкладам
«Учитывая, что уровень рублевых и валютных ставок заметно отличается, можно рассмотреть возможность установления более жесткого ограничения по вкладам в иностранной валюте», – добавила Юдаева.
Обновлено в 04:50
Здоровье
В России выросла заболеваемость раком
По данным Центра радиологии Минздрава, в России за 2018 год выявлено 617 тыс. новых случаев заболевания раком, всего на учете в нашей стране состоит 3,63 млн человек.
Обновлено вчера в 19:47
Общество
Минкультуры не планировало собирать бюджетные средства на Нотр-Дам
"Не призывал министр [Владимир Мединский] собирать деньги, тем более не обещал перевести в Париж бюджетные средства в ущерб нашим собственным объектам культурного наследия", - процитировали Манилову в четверг ТАСС в пресс-службе Минкультуры.
Обновлено в 02:30
Происшествия
В Нью-Йорке остановили вероятного поджигателя собора
На Манхэттене задержали человека, пришедшего в собор Святого Патрика с горючими жидкостями.
Обновлено в 03:14
Политика
Зеленский назвал неоправданной блокировку «ВКонтакте» на Украине
Кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский считает, что российские социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники» были заблокированы на территории страны неоправданно.
Обновлено в 04:36
Происшествия
В Новосибирской области завели дело из-за травли ребенка с ВИЧ
Следователи возбудили уголовное дело о неприкосновенности частной жизни по факту нарушения прав ребенка с ВИЧ и его семьи, которую выживают из города, сообщает в четверг следственное управление СК РФ по Новосибирской области.
Обновлено в 02:18
Экономика
Закон об ипотечных каникулах окончательно принят Госдумой
Госдума приняла в третьем закон об ипотечных каникулах, передает корреспондент «Росбалта».
Обновлено в 04:38
Общество
Продюсер Андрей Разин подал иск к ФК «Зенит»
Обновлено в 01:35
Армия и оружие
Четыре корабля НАТО вошли в Балтийское море
Военно-морская группа НАТО вошла в акваторию Балтийского моря. Об этом сообщает 18 апреля российский Национальный центр управления обороной.
Обновлено в 03:43
Происшествия
СК предъявил обвинение водителю, сбившему курсанта МЧС в Воронеже
Жителю Воронежа, который сбил курсанта МЧС, предъявлено обвинение в покушении на убийство, сообщило региональное управление СК.
Обновлено в 04:35
Кино
Актриса из «Облачного атласа» умерла в возрасте 16 лет
Британская актриса и певица, сыгравшая в фильме "Облачный атлас", Майя-Лесия Нэйлор умерла на 17-м году жизни.
Обновлено в 05:22
Происшествия
Эрмитаж эвакуируют после сообщения о минировании
Государственный Эрмитаж эвакуируют из-за сообщения о "минировании", сообщает музей.
Обновлено в 04:33
Авто
Стартовали продажи обновленной версии УАЗ «Буханка»
Отечественный автопроизводитель УАЗ сообщил о старте продаж обновленного варианта «Буханки» с внедорожными элементами.
Обновлено вчера в 03:55
Происшествия
В Эдинбурге застрелили актера фильма «На игле-2»
Обновлено в 04:15
Происшествия
В Томской области в аварии с грузовиком погибли три человека
В результате три человека погибли и еще трое пострадали, сообщается на сайте регионального управления МВД.
Обновлено в 01:40
Авто
В Нью-Йорке назван лучший автомобиль в мире за 2019 год
В этом году лучший автомобиль года в мире выбирали 86 журналистов из 24 стран мира, а претендентами на главное звание были Audi e-tron, новая генерация Volvo S60/V60 и кроссовер Jaguar I-Pace.
Обновлено вчера в 13:52
Политика
КНДР потребовала заменить Помпео на переговорах
Министерство иностранных дел Северной Кореи потребовало, чтобы в числе участников переговоров по денуклеаризации полуострова не было госсекретаря США Майка Помпео.
Обновлено в 03:59
Футбол
Стали известны полуфинальные пары Лиги чемпионов
Обновлено вчера в 17:24
Политика
Песков не знает, посмотрит ли Путин дебаты Порошенко и Зеленского
Дебаты Порошенко и Зеленского должны были состояться 14 апреля, но соперник действующего презента страны так и не появился на стадионе «Олимпийский» в Киеве.
Обновлено в 05:27
Политика
Зеленский опередил Порошенко во всех возрастных категориях
Ранее Зеленский допустил роспуск Рады. Выборы президента прошли на Украине 31 марта.
Обновлено в 04:52
Кино
Disney не отменял пресс-показы фильма «Мстители. Финал»
Истерия, что прессе не покажут "Мстителей", приобретала уже массовый характер, когда Disney решился на официальные комментарии.
Обновлено вчера в 13:00
Экономика
«Ъ»: «Группа ГАЗ» просит у государства поддержки на 29,5 млрд рублей
Группа ГАЗ Олега Дерипаски просит правительство выделить 29,5 млрд рублей государственной поддержки.
Обновлено в 01:50
Футбол
Мать Кокориных написала трогательное обращение к сыновьям
Обновлено в 03:06
Политика
Путин встретится с президентом Эстонии в четверг
Российский президент Владимир Путин проведет встречу с коллегой из Эстонии Керсти Кальюлайд в четверг, 18 апреля.
Обновлено вчера в 08:10
Экономика
В Петербурге снова вырастут тарифы ЖКХ
Смольный намерен снова повысить тарифы ЖКХ в Петербурге с 1 июля 2019 года.
Обновлено в 05:23
Игры
Разработчики игр из Вологды вошли в список миллиардеров Bloomberg
Сообщается, что первая игра, созданная братьями в 2001 году в Вологде, принесла им только $100.
Обновлено вчера в 06:15
Общество
В России запустили сервис для снятия авто с регистрации через интернет
Сайт «Госуслуги» в последнее время очень серьёзно облегчает жизнь россиянину. Немало портал помогает и отечественному автолюбителю.
Обновлено в 03:34
Шоу-бизнес
Банкет на 150 человек: Орлова, Малахов и Басков шумно погуляли на дне рождения Валерии
В среду, 17 апреля, Валерия устроила скромный банкет на 150 человек в одном из московских ресторанов.
Обновлено в 04:24