Футбол
Клопп: «Слава богу, у меня ещё будет время подумать, как остановить Месси!»Soccer.ru вчера в 19:21
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал победу над "Порту" в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов (4:1) и поделился ожиданиями от предстоящего противостояния с "Барселоной". Об игре "Ливерпуля" и выходе в полуфинал Я очень, очень счастлив, как вы можете себе представить.
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Юрген Клопп: «Я еще никогда не думал, как остановить Месси, теперь будет время»
Комсомольская правда01:35
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