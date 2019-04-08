Футбол
Клопп: «С уважением относимся к „Порту“»Soccer.ru 11:33
Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Порту» в Лиге чемпионов.
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Общество
Жители Архангельска вышли на протест против мусора из Москвы
В Архангельске проходит самый массовый — жители города вышли на улицы протестовать против строительства мусорного полигона в Шиесе, куда, по данным СМИ, будут свозить отходы из Москвы.
Обновлено вчера в 07:56
Политика
Скабеева высказалась о травле в свой адрес
Напомним, третий выпуск опубликованного на сайте RT «Рейтинга травли» медиаперсон возглавили журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев, ведущая программы «60 минут» на телеканале «Россия 1» Ольга Скабеева и гендиректор МИА «Россия сегодня», ведущий программы «Вести недели» Дмитрий Киселев.
Обновлено в 12:21
Общество
Росконтроль назвал опасные марки плавленого сыра
Обновлено в 06:20
Экономика
ФАС уличила российскую «дочку» Samsung в координации цен на гаджеты
Антимонопольная служба возбудила дело в отношении российской "дочки" Samsung по признакам координации цен на смартфоны в феврале после проведенной внеплановой проверки.
Обновлено в 12:10
Армия и оружие
На видео попал танк Т-80, стреляющий дровами
Танк Т-80 на 61-м бронетанковом заводе под Санкт-Петербургом произвел выстрел поленом.
Обновлено в 04:39
Происшествия
Беглов поручил помочь семье женщины, погибшей при прорыве теплотрассы
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов распорядился оказать помощь семье женщины, погибшей в ночь на понедельник, 8 апреля, из-за прорыва теплотрассы в Красносельском районе Петербурга.
Обновлено в 08:41
Транспорт
Тарифы на проезд по платным дорогам вырастут с 15 апреля
Госкомпания "Автодор" с 15 апреля на платных участках дорог М-3 "Украина", М-4 "Дон" и М-11 "Москва - Санкт-Петербург" проиндексирует тарифы на проезд на размер инфляции.
Обновлено в 06:58
Происшествия
При обрушении кровли на заводе в Дзержинске погиб один человек
При обрушении кровли на заводе «Химмаш» в Дзержинске погиб один человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное управление МЧС.
Обновлено в 11:40
Политика
Эрдоган поднимет вопрос о статусе Голан
США не обращают внимания на решения ООН, они признали суверенитет Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:12
Происшествия
Пьяный боец ВСУ подорвал блиндаж с сослуживцами
Обновлено в 09:00
Экономика
Золотовалютные резервы России побили пятилетний рекорд
Золотовалютные резервы России составили 487,8 миллиарда долларов, следует из опубликованных на сайте Центробанка данных.
Обновлено в 15:00
Политика
ПАСЕ не намерена обсуждать отношения с Госдумой и Советом Федерации РФ
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) отклонила предложение провести срочную дискуссию по отношениям с Госдумой и Советом Федерации РФ.
Обновлено в 06:46
Политика
Бастрыкин раскрыл применяемую в СК методику вычисления лжи
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин рассказал о применении уникальной методики вычисления лжи, которую наработали эксперты СК.
Обновлено в 13:07
Политика
Франция и ФРГ призвали возобновить переговоры в «нормандском формате»
Германия и Франция призвали возобновить переговоры в "нормандском формате" после выборов на Украине, передает РИА "Новости".
Обновлено в 15:25
Происшествия
Макгрегор подрался в баре в Ирландии
Обновлено в 12:26
Политика
Соловьев оценил слова Познера о национальной идее России
Телеведущего Владимира Соловьева не удивили соображения коллеги по цеху Владимира Познера о том, что у РФ пока нет национальной идеи, но россиян могла бы объединить правда.
Обновлено в 05:45
Общество
Росгвардия ответила на видеообращение ветеранов ОМОНа к Путину
Официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин прокомментировал обращение пятерых представившихся ветеранами ОМОНа мужчин к президенту Владимиру Путину, в котором они пожаловались на то, что их выселяют из служебного жилья после увольнения.
Обновлено в 14:58
Происшествия
Суд изъял имущество Александра Шестуна на 10 млрд рублей
Обновлено в 08:24
Здоровье
Москвичей пригласили на весеннюю диспансеризацию ногтей
Столичные врачи 13 и 20 апреля проведут «Весеннюю диспансеризацию ногтей».
Обновлено в 10:11
Шоу-бизнес
Вдова актера из фильма «Семнадцать мгновений весны» Николая Прокоповича боится, что сын лишит ее квартиры
Женщина уверена, сын хочет лишить ее квартиры. Актриса пожаловалась на грубое поведение наследника и подчеркнула, что нуждается в помощи.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Работа «Сбербанк Онлайн» восстановлена после сбоя
Напомним, ранее сегодня клиенты «Сбербанка» сообщали о неполадках в работе платёжного онлайн-сервиса банка.
Обновлено в 12:30
Общество
Число браков в России опустилось до минимума с начала века
Коэффициент брачности (число зарегистрированных браков на 1 тыс. человек населения) составил 6,2 в прошлом году, тогда как в 2017-м показатель составлял 7,2. Этот коэффициент (как и абсолютное количество браков) опустился до минимального значения с 2000 года, когда показатель составлял те же 6,2.
Обновлено в 12:57
Футбол
Семак сообщил, что врачи «Зенита» получили допуск на осмотр Кокорина
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что в скором времени клубные врачи смогут осмотреть нападающего Александра Кокорина, который находится в СИЗО по обвинению в хулиганстве.
Обновлено в 12:34
Футбол
Владимир Быстров: «Хочу стать великим тренером!»
Тренер юношеской сборной России, бывший игрок сборной России, «Зенита» и «Спартака» Владимир Быстров в эксклюзивном интервью Sportbox.ru вспомнил историю с переводом Игоря Денисова и Александра Кержакова в дубль, забыл, как целовал спартаковский ромб, а также ответил людям, которые рассказывали про него разные истории.
Обновлено в 01:58
Политика
Трамп уволил главу Секретной службы США
Президент США Дональд Трамп уволил главу Секретной службы США (USSS) Рэндольфа Аллеса, 8 апреля передает агентство Reuters.
Обновлено в 14:23
Общество
Гору новой обуви обнаружили под мостом в Краснодаре
Обновлено в 09:33
Армия и оружие
Черноморский флот наблюдает за учениями НАТО
Российские ударные корабли Черноморского флота со стороны наблюдают за ходом учений НАТО в Черном море.
Обновлено в 07:01